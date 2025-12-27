Kinh tế Phú Thọ tăng trưởng hơn 10%

Tỉnh Phú Thọ ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,3% năm nay, nhờ sự bứt phá của công nghiệp chế biến và dòng vốn FDI vượt kế hoạch.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội địa phương năm 2025 cho thấy đà tăng trưởng được duy trì tích cực với quý sau cao hơn quý trước. Kết quả tăng trưởng 10,3% không chỉ giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu tự đề ra, còn vượt mức chỉ tiêu 10% do Chính phủ giao.

Khu công nghiệp Bình Xuyên. Ảnh: Khu công nghiệp Bình Xuyên

Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Hiện tại, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp tỷ trọng lớn nhất, chiếm trên 54% tổng sản phẩm trên địa bàn. Khu vực dịch vụ chiếm hơn 32%, trong khi tỷ trọng nông, lâm, thủy sản thu hẹp còn gần 13%. Sự thay đổi này phản ánh vai trò dẫn dắt ngày càng quan trọng của công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng trong việc tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Trong bức tranh chung đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục là trụ cột chính với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng gần 27%. Riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng xấp xỉ 30%. Động lực chính đến từ việc nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các khu công nghiệp lớn đi vào vận hành ổn định, tạo ra sự gia tăng đáng kể về sản lượng. Các nhóm sản phẩm công nghệ cao như linh kiện điện tử, máy tính xách tay và điện sản xuất ghi nhận sự bứt phá mạnh, cho thấy xu hướng dòng vốn đầu tư đang chuyển dịch vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu thay vì thâm dụng lao động như trước đây.

Bên cạnh đó, khu vực thương mại và dịch vụ cũng ghi nhận sự phục hồi đồng bộ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 15%, phản ánh sức mua nội địa được cải thiện cùng hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng. Ngành du lịch tiếp tục phát huy thế mạnh khi thu hút khoảng 14,5 triệu lượt khách, doanh thu tăng trưởng hai con số. Kết quả này nhờ hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện, cùng sự phát triển đa dạng của các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Với khu vực nông thôn, nông nghiệp vẫn giữ vai trò bệ đỡ quan trọng. Dù chịu tác động của thời tiết cực đoan và dịch bệnh, năng suất các cây trồng chủ lực như lúa, ngô, chè, bưởi vẫn duy trì mức cao hơn năm trước. Ngành chăn nuôi đang chuyển dịch mạnh sang hướng tập trung, ứng dụng công nghệ, trong khi tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức trên 43%, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều sâu với số lượng xã đạt chuẩn và khu dân cư kiểu mẫu ngày càng tăng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Sản xuất tại công ty Honda Việt Nam. Ảnh: Khánh Linh

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong năm của Phú Thọ là kết quả thu hút đầu tư. Tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh đạt trên 1,5 tỷ USD (khoảng 37.500 tỷ đồng), vượt xa kế hoạch ban đầu. Dòng vốn đầu tư trong nước cũng tăng mạnh, phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh tại địa phương. Đặc biệt, tính chất dòng vốn có sự thay đổi về chất, tập trung nhiều hơn vào các dự án công nghệ cao, quản trị hiện đại và thân thiện với môi trường.

Kết quả này gắn liền với những cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh kiên trì thực hiện. Theo đó, địa phương tập trung đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Các chương trình đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp được duy trì thường xuyên để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh. Công tác xúc tiến đầu tư cũng được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, coi trọng giải pháp "xúc tiến tại chỗ" thông qua việc hỗ trợ thực chất cho các nhà đầu tư đang hoạt động, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch và hạ tầng tái định cư.

Năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, phấn đấu nâng GRDP bình quân đầu người lên trên 126 triệu đồng. Tỉnh định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng hiện đại, đặc biệt là hạ tầng số, logistics và giao thông liên vùng được xác định là nền tảng then chốt để mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Thanh Thư