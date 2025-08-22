Kinh tế Đức giảm sâu hơn dự kiến

Kinh tế Đức quý II giảm 0,3% so với quý I, sâu hơn ước tính sơ bộ ban đầu do tác động từ căng thẳng thuế quan.

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết GDP quý II nước này giảm 0,3% so với 3 tháng đầu năm, cao hơn ước tính sơ bộ 0,1% đưa ra cuối tháng trước. Vào quý I, kinh tế Đức tăng 0,3% so với quý IV/2024.

Theo dữ liệu chính thức, sản xuất, xây dựng và xuất khẩu yếu kém 3 tháng qua đã kéo giảm tăng trưởng. Trong khi, chi tiêu công lẫn tư nhân không hỗ trợ nhiều. So với cùng kỳ 2024, GDP Đức vẫn tăng 0,2%.

Đầu tàu kinh tế châu Âu nhìn chung suy giảm trong hai năm qua. Ông Carsten Brzeski, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô ngân hàng ING (Hà Lan) cho đây là dấu hiệu "trở lại vùng nguy hiểm". "Quy mô nền kinh tế Đức hiện vẫn thấp hơn một chút so với năm 2019, minh chứng rõ ràng và đau đớn nhất cho sự trì trệ", ông nhận định.

Nhà máy BMW tại Munich, Đức ngày 5/12/2023. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Friedrich Merz coi việc hồi sinh tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu kể từ khi nhậm chức ngày 6/5. Chính phủ của ông đã triển khai chương trình khuyến khích đầu tư và lập quỹ 500 tỷ euro (582 tỷ USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong 12 năm tới, đồng thời hứa hẹn cắt giảm thủ tục và thúc đẩy chuyển đổi số.

Tháng trước, một nhóm hàng chục doanh nghiệp cam kết đầu tư ít nhất 631 tỷ euro (731,7 tỷ USD) vào Đức trong ba năm tới, bao gồm cả những khoản dự kiến trước đó, nhằm gửi tín hiệu củng cố niềm tin vào nền kinh tế.

Theo ông Carsten Brzeski, triển vọng kinh tế Đức phụ thuộc nhiều vào thương mại, tỷ giá và kích thích tài khóa. Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh gần đây cho thấy thuế quan Mỹ và quá trình chuyển đổi cơ cấu làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp. "Xu hướng này khó thay đổi trong quý III, khi Mỹ áp thuế 15% lên hầu hết hàng hóa châu Âu và chưa rõ khi nào mức thuế ôtô 27,5% sẽ giảm về 15%. Với 10% xuất khẩu của Đức sang Mỹ, gánh nặng này sẽ đè lên tăng trưởng", ông nêu.

Điểm sáng là niềm tin kinh doanh trong khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) mới nhất vẫn ổn định và thị trường tài chính cũng bình tĩnh trước các thông tin thuế quan gần đây. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chịu áp lực khi khó chuyển dịch sản xuất hơn so với các tập đoàn lớn. Đồng euro mạnh lên - không chỉ so với USD mà cả nhiều đồng tiền khác, cũng khiến nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Đức bất lợi. Theo ông Carsten Brzeski, có thể phải "đến năm sau mới chứng kiến đà phục hồi đáng kể hơn".

Phiên An (theo AP, ING)