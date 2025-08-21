Ôtô, chất bán dẫn, gỗ của EU vào Mỹ chịu thuế 15%

EU chính thức ký kết thỏa thuận khung thương mại với mức thuế 15% với hầu hết hàng châu Âu nhập khẩu vào Mỹ như ôtô, chất bán dẫn, gỗ.

Theo tuyên bố chung dài 3,5 trang về thỏa thuận khung ký hôm 21/8, hầu hết hàng từ EU nhập khẩu vào Mỹ gồm ôtô, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ sẽ chỉ chịu mức thuế 15%. Mức này thấp hơn đáng kể so với những gì Tổng thống Trump từng đe dọa, cũng như mức 100% với chất bán dẫn.

Mỹ đồng ý chỉ áp dụng mức thuế Tối huệ quốc (MFN) từ ngày 1/9 với máy bay và linh kiện của EU, dược phẩm gốc và nguyên liệu, tiền chất hóa học, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm như gỗ bần (cork).

Đổi lại, EU bãi bỏ thuế với tất cả hàng hóa công nghiệp Mỹ và cung cấp quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều loại thủy sản và nông sản nước này. Brussels sẽ ban hành luật cần thiết để thực hiện việc giảm thuế như cam kết. Trong khi đó, Washington thực hiện các bước để giảm mức thuế hiện tại 27,5% với ôtô.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngồi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi công bố thỏa thuận khung thương mại tại Turnberry, Scotland, Anh, ngày 27/7. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận cũng đề cập kế hoạch EU mua 750 tỷ USD khí hóa lỏng (LNG), dầu và các sản phẩm năng lượng hạt nhân từ Mỹ, cùng 40 tỷ USD chip trí tuệ nhân tạo do nước này sản xuất. Đồng thời, khối dự kiến đầu tư thêm 600 tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược tại Mỹ đến 2028.

Ngoài ra, hai bên cam kết xử lý các "rào cản thương mại số phi lý", xem xét hợp tác để bảo vệ thị trường thép và nhôm khỏi tình trạng dư thừa công suất, đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn thông qua hạn ngạch thuế quan.

Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic nói đây là "thỏa thuận thương mại thuận lợi nhất mà Mỹ từng dành cho bất kỳ đối tác nào". "Khuôn khổ này là bước đầu tiên, có thể phát triển theo thời gian để bao trùm nhiều lĩnh vực, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và củng cố hơn nữa mối quan hệ kinh tế của chúng ta", ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố thỏa thuận khung thương mại vào ngày 27/7 tại Turnberry (Scotland) sau cuộc họp kéo dài một giờ đồng hồ, kết thúc nhiều tháng đàm phán.

Hai nhà lãnh đạo vừa gặp lại trong tuần này ở Washington nhân cuộc đàm phán về xung đột Ukraine, đồng thời ca ngợi thỏa thuận khung thương mại là thành tựu lịch sử. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump kỳ vọng các nhà sản xuất xe châu Âu có thể được giảm thuế "chỉ vài tuần nữa", ngay khi châu Âu giới thiệu dự luật bãi bỏ thuế hàng công nghiệp Mỹ mà chưa cần thông qua.

Phiên An (theo Reuters, CNBC)