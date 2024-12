Kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng cao nhất 10 năm

GRDP Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 11,72 %, cao nhất trong 10 năm gần đây, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt hoặc vượt kế hoạch.

Thông tin được ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra tại Kỳ họp 24 HĐNĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 5/12.

Ông cho biết, GRDP (trừ dầu khí) tăng 11,72% cao hơn dự báo và đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Thu nhập bình quân trên đầu người hơn 9.000 USD một năm.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi phát biểu khai mạc kỳ họp, sáng 5/12. Ảnh: Anh Lưu

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 108,54% so với dự toán, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Các chỉ số sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 12,91%; thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng gấp hai lần so với năm ngoái.

Trong năm, địa phương phối hợp tổ chức thành công liên tục 4 sự kiện cấp quốc gia và cấp vùng gồm diễn đàn logistics; kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã; hội nghị điều phối vùng Đông Nam Bộ; các chuỗi sự kiện của dầu khí điện gió ngoài khơi.

"Đây là những sự kiện lớn đã tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của Bà Rịa - Vũng Tàu trong phát triển kinh tế của quốc gia và khu vực, là cơ hội để quảng bá hình ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút thêm nhiều dự án đầu tư tiềm năng của tỉnh", ông Thanh nói.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2024, 36 trong tổng số 37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Du lịch tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, đón hơn 16,1 triệu lượt, tăng 13,11%; trong đó khách lưu trú hơn 4,9 triệu lượt, doanh thu từ dịch vụ lưu trú tăng 13,12%. Xuất khẩu trừ dầu thô và khí đốt đạt hơn 5.647 triệu USD; nhập khẩu khoảng 7.256 triệu USD...

Đối với đầu tư công, địa phương hoàn thành thủ tục đầu tư, chuyển sang danh mục khởi công mới, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều tuyến giao thông kết nối quan trọng, trọng điểm của tỉnh như đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; nâng cấp mở rộng đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (tỉnh lộ 994).... Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 95,9%, cao nhất trong giai đoạn 2021-2024.

Một góc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Trường Hà

Về sản xuất công nghiệp, toàn tỉnh hiện có 7/11 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút được 31 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký là 4.969 tỷ đồng. Diện tích đất cho thuê là 95,98 trong tổng số 161 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 59,32% trên tổng diện tích đã đi vào hoạt động.

Công tác chuyển đổi số đạt 97,3%; cải cách hành chính đến tháng 9 vừa qua hoàn thành 38 trong tổng số 58 nhiệm vụ và sẽ hoàn tất trong năm nay.

Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ... đa dạng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trường Hà