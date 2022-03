Kình ngư Việt kiều lập 5 kỷ lục ở giải bơi VĐQG

Thừa Thiên - HuếLê Nguyễn Paul đoạt 10 HC vàng, phá 5 kỷ lục tại giải bơi VĐQG bể 25m năm 2022.

Paul giành 10 HC vàng trong tổng số 11 HC vàng mà đoàn An Giang có được tại giải VĐQG bể 25m năm 2022.

Cùng với Ánh Viên, Paul là kình ngư thứ hai luôn có huy chương ở mọi dung thi đấu tại giải lần này. VĐV Việt Kiều dự 11 nội dung thì giành 10 HC vàng và một HC bạc. Đặc biệt, trong 6 kỷ lục quốc gia được ghi nhận tại giải năm nay, 5 do Paul thiết lập.

Ở nội dung 50m bơi bướm, Paul về nhất với thành tích 23 giây 70. Anh giành HC vàng và xô đổ kỷ lục 23 giây 93 tồn tại suốt 12 năm, do Hoàng Quý Phước lập tại giải VĐQG 2010. Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, Paul về nhất sau 1 phút 58 giây 59, xô đổ kỷ lục của Trần Duy Khôi lập năm 2019 với 0,01 giây nhanh hơn.

Tại Thừa Thiên Huế, Paul phá tới ba kỷ lục quốc gia của Trần Duy Khôi. Ngoài 200m hỗn hợp cá nhân, anh còn lập thêm kỷ lục 100m hỗn hợp cá nhân và 50m bơi ngửa. Ở nội dung 50m bơi ngửa, kình ngư Việt kiều về nhất sau 23 giây 96, nhanh hơn 0,32 giây so với kỷ lục được lập năm 2019. Trong khi đó ở nội dung 100m hỗn hợp cá nhân, anh phá sâu kỷ lục 55 giây 39 được lập năm 2017 với 1,97 giây nhanh hơn.

Paul còn có mặt trong một kỷ lục ở nội dung đồng đội là 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Anh cùng Lê Trọng Phúc, Ngô Phước Tân và Võ Trí Trung về nhất với 3 phút 44 giây 30. Thành tích này nhanh hơn kỷ lục cũ 0,67 giây do đội bơi TP HCM thiết lập năm 2018. Cũng với những người đồng đội này, Paul còn đoạt HC vàng ở nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp với thời gian 1 phút 44 giây 16.

Ở các nội dung cá nhân, Paul có thêm HC vàng ở 100m tự do, 50m tự do, 100m bơi bướm và 100m bơi ngửa. Trong đó nội dung 50m tự do anh cán đích sau 22 giây 75, chỉ kém 0,01 giây so với kỷ lục của Hoàng Quý Phước lập năm 2017.

Nội dung duy nhất Paul thi đấu mà không về nhất là 4x100m tự do tiếp sức. Anh cán đích thứ hai với thành tích 3 phút 29 giây 47, kém HC vàng của đội Đà Nẵng 2,93 giây.

Lê Nguyễn Paul sinh năm 1992 tại Oklahoma, có bố mẹ là người Việt định cư ở Mỹ. Ngoài khả năng bơi lội, anh còn có bằng thạc sĩ chuyên nghành kinh tế của Đại học Missouri.

Paul bén xuyên với bơi lội Việt Nam vào năm 2014. Năm đó anh tham dự một giải bơi ở Mỹ, có kình ngư Ánh Viên góp mặt. Ngưỡng mộ đồng nghiệp, Paul tới gặp HLV Đặng Anh Tuấn, chia sẻ nguyện vọng được khoác áo tuyển bơi lội Việt Nam và một năm sau anh hoàn tất thủ tục để có quốc tịch. Trong hai kỳ SEA Games 2027 và 2019, Paul có được một HC bạc và 5 HC đồng cho tuyển bơi Việt Nam.

Ngoài Paul, chỉ có Nguyễn Quang Thuấn thiết lập được kỷ lục quốc gia mới tại giải VĐQG bể 25m năm 2022. Em trai 15 tuổi của Ánh Viên phá kỷ lục 400m hỗ hợp cá nhân khi về nhất với thành tích 4 phút 15 giây 11, nhanh hơn 0,89 giây so với kỷ lục cũ.

Lâm Thoả