Kình ngư Quảng Bình vừa bơi vừa lo nhà ngập lụt

TP HCMCăng sức thi đấu tại giải bơi VĐQG, nhưng VĐV Nguyễn Huy Hoàng vẫn sốt ruột ngóng tin quê nhà Quảng Bình ngập trong lũ lụt.

"Những ngày qua, tôi đứng ngồi không yên khi vừa thi đấu, vừa ngóng tin gia đình, vì quê tôi đang bị ngập lụt", Huy Hoàng kể với VnExpress bên lề giải VĐQG đang diễn ra ở CLB Phú Thọ, TP HCM. "Nhà tôi ở huyện Tuyên Hóa ít nhiều may mắn vì nước chỉ ngập đến ngang cổ bố tôi và cả nhà phải di chuyển lên gác mái để ở, nhưng tôi cũng lo lắm. Mưa to kéo dài, nước dâng cao từ lúc nào không hay. Rất may, cả nhà không sao là mừng lắm rồi".

Ngày mai 22/10, sau khi giải VĐQG kết thúc, Huy Hoàng sẽ về quê, để phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả lũ lụt. Kình ngư 20 tuổi cũng sẽ đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ từ một đến hai xã ở quê hương Tiến Hoá, Tuyên Hoá. Anh nói: "Giống mọi người, tôi rất đau lòng khi nhìn cảnh quê hương mênh mông biển nước. Vì thế, bằng tấm lòng nhỏ bé của mình, tôi sẽ lên kế hoạch kêu gọi mọi người giúp đỡ cả về tiền bạc lẫn lương thực, thực phẩm cho bà con bên bờ sông Gianh quê hương. Những lúc như thế này, tôi không thể ngồi yên vì bà con quê hương đang rất cần chung tay giúp đỡ".

Giữ được phong độ ổn định, Huy Hoàng đoạt 5 HC vàng cá nhân tại giải VĐQG 2020. Ảnh: Đức Đồng

Tối 20/10, Huy Hoàng giành HC vàng 200m tự do, đây cũng là nội dung thi cuối cùng của anh tại giải bơi VĐQG 2020. Kình ngư sinh năm 2000 kết thúc giải với năm HC vàng, qua đó giúp đoàn Quảng Bình giữ vị trí thứ ba. "Nhìn chung, tôi hài lòng với kết quả giành được. Sau một thời gian dài tập chay, không có giải thi đấu, thành tích như vậy là ổn", anh nói thêm.

Tính đến ngày thi đấu áp chót, chưa có kỷ lục quốc gia nào được thiết lập, các VĐV bơi đều đạt thành tích ở ngưỡng an toàn. Huy Hoàng giải thích: "Do các kỷ lục quốc gia đều được thiết lập ở những giải đấu có tính cạnh tranh quyết liệt, nên đến với giải lần này, rất khó để VĐV chúng tôi phá vỡ. Hơn nữa, các VĐV như chúng tôi gần một năm qua hầu như không thi đấu đỉnh cao, khó lựa chọn điểm rơi phong độ, nên chỉ số thành tích không quá vượt trội với các giải khác. Chúng tôi chỉ thi đấu hết sức mình để đạt thành tích mình đề ra".

Sau giải VĐQG, Huy Hoàng sẽ tiếp tục tập trung cùng ĐQTG để chuẩn bị cho SEA Games 31 và các giải đấu quan trọng trong năm 2021, trong đó mục tiêu là giành quyền vào chung kết Olympic Tokyo.

Đức Đồng