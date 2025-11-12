Kình ngư 13 tuổi Trung Quốc phá kỷ lục châu Á

Trung QuốcSau khi giành HC đồng tại Olympic Paris 2024 ở tuổi 12, Yu Zidi tiếp tục lập kỳ tích khi phá kỷ lục châu Á ở nội dung 200m hỗn hợp tại Đại hội Thể thao Trung Quốc.

Ở chung kết 200m hỗn hợp tại Thâm Quyến ngày 11/11, Yu giành HC vàng với 2 phút 7 giây 41. Cô đạt thành tích tốt hơn 0,16 giây so với kỷ lục của Ye Shiwen - nhà vô địch Olympic London 2012 - thiết lập cách đây 12 năm.

Yu Zidi tươi cười sau khi phá kỷ lục châu Á ở nội dung 200m hỗn hợp tại Đại hội Thể thao Trung Quốc ngày 11/11. Ảnh: Xinhua

Thành tích cá nhân tốt nhất (PB) trước đó của Yu là 2 phút 9 giây 21 được lập tại giải vô địch thế giới trẻ ở Singapore năm ngoái.

Với thông số mới nhất 2 phút 7 giây 41, Yu hiện là kình ngư nhanh thứ 9 trong lịch sử thế giới ở nội dung 200m hỗn hợp. Kỷ lục nội dung này đang thuộc về Summer McIntosh (Canada) với 2 phút 5 giây 70.

Chỉ 6 kình ngư nữ trong lịch sử bơi 200m hỗn hợp dưới mốc 2 phút 7 giây. Yu, ở tuổi 13, đã tiệm cận nhóm đó.

10 kình ngư nữ đạt thành tích tốt nhất nội dung 200m hỗn hợp.

Sinh ngày 16/10/2012 tại Baoding, tỉnh Hà Bắc, Yu bắt đầu làm quen với bơi lội một cách tình cờ. Khi mới 6 tuổi, cô được một HLV phát hiện trong một công viên nước.

"Lúc đó rất nóng, bố đưa tôi đi chơi ở công viên nước, và tôi dành cả ngày ở hồ bơi trẻ em. Một HLV đến hỏi liệu tôi có muốn bơi nhanh hơn không", Yu kể lại trên truyền thông Trung Quốc.

3 năm sau, cô gia nhập CLB Hebei Taihua Jinye và nhanh chóng trở thành thành viên của đội tuyển tỉnh. Năm 2024, Yu gây chú ý khi tham dự 10 nội dung tại giải vô địch bơi toàn quốc Trung Quốc. Tới tháng 5/2025, cô tiếp tục thăng tiến với hàng loạt kỷ lục lứa tuổi: 200m hỗn hợp (2 phút 10 giây 63), 200m bướm (2 phút 6 giây 83) và 400m hỗn hợp (4 phút 35 giây 53) - thành tích xếp thứ 5 thế giới ở thời điểm đó.

Tại giải vô địch thể thao dưới nước thế giới 2025, Yu lập kỷ lục là VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại Giải vô địch thế giới bơi lội, khi mới 12 tuổi. Kỳ tích này cũng đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi cả về quy định lẫn thể chất.

Kình ngư 13 tuổi Trung Quốc Yu Zidi phá kỷ lục châu Á Yu Zidi phá kỷ lục châu Á ở nội dung 200m hỗn hợp.

Giới chuyên môn Trung Quốc xem Yu Zidi là biểu tượng mới của làng bơi châu Á, người có thể nối bước Ye Shiwen - nữ VĐV từng làm chấn động thế giới ở tuổi 16 với tấm HC vàng Olympic London 2012. Yu cũng được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng giá của Trung Quốc tại Olympic Los Angeles 2028.

Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 15 diễn ra từ 9/11 đến 21/11, quy tụ 14.252 VĐV, tranh 419 bộ huy chương ở 34 môn thi. Giải gây sốt với lễ khai mạc quy mô không kém gì Olympic, với điểm nhấn là ngọn đuốc được lấy từ đáy biển, cá heo "bay" hay những robot hình người gõ chuông.

Hồng Duy (theo Marca)