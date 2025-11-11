Lễ khai mạc hoành tráng của Đại hội Thể thao Trung Quốc

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 15 diễn ra tối 9/11 trên sân Olympic Quảng Đông (thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông) gây chú ý với những tiết mục nghệ thuật công phu.

Đại hội lần đầu được tỉnh Quảng Đông, Hong Kong và Macau đồng tổ chức, thể hiện sự gắn kết văn hóa, kinh tế và con người trong vùng Vịnh Lớn.

Sân khấu xuất hiện võ thuật, múa lân, kịch Quảng Đông, ánh sáng LED, âm nhạc điện tử Hong Kong, hiệu ứng cyberpunk. Điểm nhấn của buổi lễ là biểu tượng con rồng khổng lồ, những chú cá heo bay lượn trên sân khấu.