Lễ khai mạc hoành tráng của Đại hội Thể thao Trung Quốc

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 15 diễn ra tối 9/11 trên sân Olympic Quảng Đông (thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông) gây chú ý với những tiết mục nghệ thuật công phu.
Đại hội lần đầu được tỉnh Quảng Đông, Hong Kong và Macau đồng tổ chức, thể hiện sự gắn kết văn hóa, kinh tế và con người trong vùng Vịnh Lớn.
Sân khấu xuất hiện võ thuật, múa lân, kịch Quảng Đông, ánh sáng LED, âm nhạc điện tử Hong Kong, hiệu ứng cyberpunk. Điểm nhấn của buổi lễ là biểu tượng con rồng khổng lồ, những chú cá heo bay lượn trên sân khấu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân tham dự trực tiếp buổi lễ, và phát biểu khai mạc. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry và cựu Chủ tịch IOC Thomas Bach cũng góp mặt.
Vịnh Lớn có khoảng 70 triệu người, được quy hoạch để kết nối Hong Kong, Macau, Thâm Quyến, Quảng Châu cùng 7 thành phố khác của tỉnh Quảng Đông, nhằm hình thành một trung tâm kinh tế - kinh doanh giống Vịnh San Francisco hay Vịnh Tokyo, thậm chí có thể trở thành đối trọng với Thung lũng Silicon của Mỹ.
Vì thế, sân khấu lễ khai mạc có những hình ảnh hồ, sông nước, đặc trưng vùng Lĩnh Nam.
Cờ của các đoàn chủ nhà, gồm Hong Kong, Quảng Đông và Macau (từ trái sang) trong phần diễu hành.
"Trước đây chúng tôi thường nhìn ra nước ngoài để học hỏi sáng tạo, nhưng nay có thể tự tin rằng Trung Quốc đã ở hàng đầu thế giới về văn hóa và công nghệ", một khán giả tên Lý Tử Vi nói với truyền thông Trung Quốc.
Các nghệ sĩ biểu diễn hí kịch Trung Quốc với trang phục mang họa tiết phượng hoàng, kết hợp hát, nói, diễn và đấu võ.
Hí kịch được hình thành tại Bắc Kinh, nhưng không phải là loại kịch đặc trưng riêng của thành phố này, mà là truyền thống của cả nước Trung Quốc.
Linh vật Đại hội là hai chú cá heo trắng Trung Quốc, tên là Hỷ Dương Dương và Nhạc Dung Dung. Đây là động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia và là "bảo vật biển quốc gia" Trung Quốc. Tên của chúng tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và sự đoàn tụ gia đình.
Các nghệ sĩ mặc trang phục đỏ truyền thống, đội khăn đỏ, cầm gậy, đang thực hiện động tác múa gậy trên sân khấu nước, khiến những giọt nước bắn lên.
Frederick Hong, đồng Chủ tịch Hội hữu nghị Los Angeles - Quảng Châu, nói rằng ông chưa thấy cảnh tượng nào hoành tráng như này.
Một điểm nhấn khác của buổi lễ là loạt robot hình người cầm búa, gõ vào những chiếc chuông đồng cổ Lĩnh Nam, tạo nên âm thanh kim loại vang vọng. Tiết mục này kết hợp giữa công nghệ hiện đại và di sản văn hóa Trung Quốc.
Các vũ công mặc váy dài rực rỡ với màu sắc như cam, trắng, xanh, đang xoay tròn tạo hiệu ứng sóng nước, tượng trưng ý tưởng "đưa biển vào sân khấu".
Lâm Chí Dĩnh - Phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Quảng Đông - Hong Kong - Macau nói: "Lễ khai mạc thể hiện tinh thần sáng tạo và là thông điệp về sự hội nhập sâu hơn trong tương lai".
Ngọn đuốc được thắp sáng ở buổi lễ, được lấy lửa từ độ sâu 1.522 m ở biển Đông. Đây là lần đầu một ngọn đuốc trong lịch sử Olympic được lấy từ đáy đại dương. Những người thực hiện đã thả một thiết bị đánh lửa xuống đáy đại dương, sử dụng đá dễ cháy ở dưới biển, kết hợp năng lượng mặt trời trên bờ để tạo ra ngọn lửa.
Ba VĐV châm đuốc là chân chạy ngắn từng đoạt HC vàng Asiad Tô Bỉnh Thiêm (Trung Quốc, nhà vô địch đấu kiếm Olympic Cheung Ka Long (Hong Kong) và cựu vô địch thế giới wushu Li Yi (Macau).
Các tòa nhà bên bờ sông Châu Giang, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cũng được thắp sáng bằng đèn theo chủ đề của Đại hội Thể thao Trung Quốc.
Quảng Châu có dân số lớn nhất vùng Vịnh Lớn, gần 15 triệu người theo số liệu năm 2020. Năm 2024, GDP của Quảng Châu là 432 tỷ USD, đứng thứ hai ở vùng này sau Thâm Quyến (513 tỷ USD).
Pháo sáng là hình ảnh không thể thiếu ở các lễ khai mạc và bế mạc Đại hội thể thao.
Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 15 diễn ra từ 9/11 đến 21/11, quy tụ 14.252 VĐV, tranh 419 bộ huy chương ở 34 môn thi. Các con số này đều lớn hơn quy mô Olympic Paris 2024.
Diễn biến chính lễ khai mạc đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 15.
Xuân Bình
Ảnh: Xinhua