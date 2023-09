Kinh nghiệm đi lại ở Hàng Châu - nơi diễn ra Asiad 19

Trung QuốcChỉ với 132.000 đồng, bạn có thể đi lại thoải mái tại Hàng Châu bằng tàu điện ngầm, không giới hạn số chuyến và quãng đường.

Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là thành phố du lịch nổi tiếng, diện tích gấp 5 lần Hà Nội, có rất nhiều thắng cảnh và di tích. Đây là nơi đăng cai Đại hội Thể thao châu Á 2023 (Asiad 19), với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hàng Châu có hệ thống giao thông rất phát triển và dịch vụ du lịch đa dạng. Đây là một trong những thành phố có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất Trung Quốc. Trong một chuyến đi bạn có thể tận dụng cơ hội vừa chiêm ngưỡng vùng đất huyền thoại này, vừa cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Đi từ Việt Nam đến Hàng Châu

Nếu dư dả thời gian, bạn có thể đi đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở Lạng Sơn rồi bắt tàu hỏa cao tốc từ Nam Ninh đến Hàng Châu. Thời gian đi tàu cao tốc khoảng 11 tiếng, giá vé một chiều từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng một người.

Nếu bạn chọn đường hàng không thì có khoảng 10 hãng bay khai thác các chuyến bay hằng ngày từ Việt Nam tới Hàng Châu, quá cảnh tại Thâm Quyến, Quảng Châu, Hong Kong. Giá vé khứ hồi từ 5,5 triệu đến 8 triệu đồng một người. Bạn cũng có thể bay thẳng đến Thượng Hải rồi đáp tàu cao tốc từ Thượng Hải đi Hàng Châu, hai thành phố này cách nhau chưa đầy 200 km với khoảng 1 tiếng đi tàu. Giá vé tàu cao tốc một chiều khoảng 240.000 đồng.

Sân bay quốc tế Tiêu Sơn ở Hàng Châu. Ảnh: Trịnh Hằng

Nhập cảnh Trung Quốc

Các sân bay quốc tế tại Trung Quốc kiểm soát an ninh chặt chẽ, do đó thời gian làm thủ tục có thể tốn hơn một giờ. Bạn hãy tính toán sao cho lịch trình không bị ảnh hưởng.

- Kiểm tra giấy tờ và đo thân nhiệt: có thiết bị tự động tại sân bay để thực hiện hai khâu này. Bạn chỉ cần cầm theo hộ chiếu. Nhiều tháng nay Trung Quốc không còn yêu cầu du khách phải mang theo giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm, nhưng vẫn có thể yêu cầu xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên tại chỗ. Trong trường hợp được yêu cầu test Covid-19, bạn hãy bình tĩnh làm theo hướng dẫn của nhân viên hải quan. Thời gian mất khoảng 10 phút, và nếu sức khỏe bình thường, bạn sẽ nhanh chóng tiếp tục hành trình.

- Kiểm tra giấy tờ, chụp ảnh, lấy dấu vân tay: thông thường sẽ có nhân viên hải quan hỏi bạn mục đích chuyến đi Trung Quốc, thời gian và địa điểm đến, đi cùng với ai. Nếu bạn không nói được tiếng Trung hoặc tiếng Anh thì cũng đừng lo lắng, họ có thể giao tiếp với bạn qua phần mềm phiên dịch.

- Soi chiếu hành lý: Trung Quốc không cho phép du khách nhập cảnh mang theo một số loại thực phẩm. Vì thế hoa quả, thịt cá (kể cả đóng hộp) đều sẽ bị bỏ lại sân bay. Chỉ một số loại thực phẩm khô (mì, miến) được thông quan. Nhưng đừng lo lắng vì Trung Quốc có nền ẩm thực phong phú và giá cả dễ chịu.

Mua thẻ giao thông tại Hàng Châu

Với 6 tuyến metro chính, hơn 10.000 xe buýt chạy trên 1.100 tuyến, Hàng Châu cung cấp đủ phương tiện giao thông công cộng để du khách đi tới bất kỳ điểm tham quan nào trong thành phố.

Nếu chủ yếu đi lại tại trung tâm, bạn hãy mua thẻ Hangzhou One Day Pass với giá 15 nhân dân tệ (RMB) tương đương 50.000 đồng để đi lại không giới hạn bằng metro trong 24 giờ kể từ lần quẹt thẻ đầu tiên; hoặc thẻ Hangzhou Three Day Pass với giá 40 RMB (132.000 đồng) đi lại trong 72 giờ. Các thẻ này có thể mua tại bất kỳ ga metro nào. Bạn chỉ cần cầm theo hộ chiếu và tiền mặt. Bạn cũng có thể mua vé lẻ từng chuyến tàu với giá 2-4 RMB (6.600-13.200 đồng) một chuyến, nhưng mua vé lẻ sẽ tốn thời gian và kém tiện lợi hơn nhiều so với dùng các loại thẻ trên.

Ngoài metro, xe buýt là một trong những phương tiện đi lại hiệu quả ở Hàng Châu. Ảnh: Trịnh Hằng

Để đến các điểm xa hơn, ngoài tàu điện ngầm, bạn có thể mua thẻ chuyên dùng cho xe buýt. Loại One Day Card giá 15 RMB, đi được 8 lượt một ngày kể từ lần sử dụng đầu tiên cho đến 24h của ngày đó. Loại Two Day Card giá 25 RMB đi được 16 lượt trong hai ngày. Xe buýt tại Hàng Châu hầu hết là xe điện, rất rộng rãi, an toàn và tiện nghi, tuy nhiên nếu bạn di chuyển vào giờ cao điểm thì nên sử dụng metro vì xe buýt thường đi chậm hơn.

Nếu giao tiếp được bằng tiếng Trung, bạn có thể cài các ứng dụng đặt xe để gọi taxi tại Hàng Châu với giá mở cửa khoảng 11 RMB, và 3 RMB cho mỗi km tiếp theo.

Hàng Châu cũng có hàng chục nghìn xe đạp cho thuê qua app. Bạn chỉ cần đặt cọc 200 RMB là có một chiếc thẻ Transportation Smart Card loại Z để thuê và tự đạp xe đi bất kỳ đâu trong thành phố.

Hãy cài ứng dụng Baidu - bản đồ số phổ biến bậc nhất Trung Quốc, cho phép bạn dễ dàng tìm đường và phương tiện đi lại nhanh chóng nhất, kể cả khi không biết tiếng Trung.

Xe đạp cho thuê qua app tại Hàng Châu. Ảnh: Trịnh Hằng

Một số địa điểm thi đấu chính tại Asiad 2023

Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium: sân vận động có thiết kế với tạo hình hoa sen có tên "The Big Lotus", nơi diễn ra lễ khai mạc và là địa điểm chính của Asiad 2023. Đây cũng là nơi các đội tuyển sẽ thi đấu điền kinh. Bạn đi metro tuyến số 6 đến ga Olympic Sports Centre.

Hangzhou Olympic Sports Centre Aquatic Sports Arena: nhà thi đấu thể thao dưới nước, nơi diễn ra các môn bơi, lặn, bơi nghệ thuật. Bạn đi metro tuyến số 6 đến ga Olympic Sports Centre.

Linping Sports Center: dành cho các môn bóng đá, bóng chuyền, karatedo. Đây là nơi diễn ra các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bạn có thể đi metro tuyến số 9 đến ga Linping.

Hangzhou Normal University Cangqian Gymnasium: nơi thi đấu môn bóng chuyền. Bạn đi xe buýt tuyến 286 hoặc 148 đến bến West Hangzhou Normal University Cangqian Campus; hoặc đi metro tuyến số 5 đến ga Hangzhou Normal University Cangqian Campus.

Xiaoshan Guali Sports Centre: sân vận động hiện đại nằm ở quận Tiêu Sơn nơi thi đấu các môn kabaddi và wushu, gần sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu. Bạn đi tuyến bus số 360 để đến sân vận động này.

Lưu ý, tất cả các địa điểm ở Hàng Châu đều rất rộng, bạn hãy dự phòng đủ thời gian để di chuyển, mang giày đế mềm để tiện đi bộ. Vào các buổi tối hoặc những ngày không có lịch thi đấu, bạn có thể dạo chơi phố đi bộ, tham quan thắng cảnh Hàng Châu và thưởng thức các món ăn đường phố nổi tiếng Trung Hoa.

Trịnh Hằng