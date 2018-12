Philippines có mức tăng trưởng cao 7% nhờ vào hoạt động đầu tư nổi trội. Việt Nam thì đã hồi phục từ mức tăng trưởng thấp do hạn hán gây ra hồi nửa đầu năm. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam đã tăng tốc trong quý III, đạt mức tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một sự tiến bộ rõ rệt từ mức tăng trưởng 5,6% đạt được trong hai quý đầu năm.

Trong nửa đầu năm nay, theo HSBC thì nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ chậm, phản ánh tình hình hạn hán diễn ra trên diện rộng đã làm giảm sản lượng nông nghiệp (hạn chế chi tiêu tiêu dùng nông thôn). Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung cấp này đã giảm trong vài tháng gần đây với các điều kiện sản xuất đang dần trở lại bình thường. "Tăng trưởng trong quý III chính vì vậy đã phục hồi nhưng để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm do Chính phủ đề ra khoảng 6,7% vẫn là thách thức", ngân hàng này nhận định.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong quý III.

Trong quý vừa qua, sản xuất và xuất khẩu tiếp tục là hai điểm sáng của nền kinh tế. Chỉ số PMI thể hiện mức độ cải thiện thêm trong lĩnh vực sản xuất. Cả nhu cầu trong và ngoài nước đều tăng trong tháng 9, cùng với mức tăng sản lượng và nhân công việc làm.

Song song đó, yếu tố bên ngoài cũng duy trì mức độ tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu tháng 9 đã tăng 9% so với cùng kỳ - vượt xa các nước láng giềng trong khu vực. Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam khoảng 11 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm ngoái. Một số các nhà máy mới bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay và được kỳ vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục đưa xuất khẩu tăng mạnh hơn. Việt Nam vẫn duy trì năng lực cạnh tranh cao, đặc biệt là đối với hàng dệt may và sản xuất điện tử và sẽ còn giành thêm nhiều thị phần toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia HSBC cũng lo ngại các khoản nợ xấu kéo dài, những nguy cơ tiềm năng khiến lạm phát tăng, và tốc độ thoái vốn công chậm hơn so với kế hoạch là những khó khăn đối với nền kinh tế. Chính phủ đang từng bước thực hiện những cải cách cần thiết để đưa tăng trưởng đi theo hướng bền vững hơn, nhưng trong thời điểm hiện tại, việc nới lỏng tiền tệ và tài khóa bị giới hạn.

Do vậy, HSBC đã cắt giảm nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế (từ mức 6,3% xuống còn 6,2% cho năm 2016 và 6,6% xuống còn 6,5% cho năm 2017) trong khi vẫn tiếp tục kỳ vọng nền kinh tế sẽ tốt hơn trong tương lai gần. "Chúng tôi cũng đã đưa ra mức dự báo tăng trưởng cho năm 2018 là 6,6%", HSBC cho biết.

Riêng về lạm phát, báo cáo cho rằng đã tăng suốt mấy tháng nay, đạt mức 3,3% trong tháng 9 và mặc dù đang ở dưới mức mục tiêu 5% cho năm 2016, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến lạm phát gia tăng. Trong khi đó, dư địa cho việc nới lỏng tài khóa khá nhỏ. Lĩnh vực ngân hàng vẫn tiếp tục đặt ra những thách thức, đang phải vật lộn với khối nợ xấu và lại một lần nữa chứng kiến tăng trưởng tín dụng cao.

Hoài Thu