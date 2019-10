Dù không nghèo đi, Trump vẫn rơi 16 bậc trên danh sách Forbes 400 và 116 bậc từ khi trở thành Tổng thống Mỹ ba năm trước.

Sau nhiều tháng nghiên cứu hồ sơ tài sản, kiểm tra báo cáo tài chính và phỏng vấn 62 nguồn tin thân cận của tổng thống, Forbes ước tính tổng giá trị tài sản của ông Donald Trump đạt khoảng 3,1 tỷ USD tương đương năm ngoái.

Như vậy, năm nay, Trump là người giàu thứ 275 nước Mỹ. Tuy nhiên, ông tụt 16 bậc so với năm ngoái. Từ khi trở thành tổng thống Mỹ, vị trí của Trump trên danh sách thường niên 400 người giàu nhất Mỹ (Forbes 400) liên tục đi xuống. Năm 2016, ông xếp vị trí thứ 156 và rơi xuống vị trí 248 một năm sau đó.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

So với một năm trước, giá trị doanh nghiệp bất động sản của Trump giảm 90 triệu xuống còn 80 triệu USD vì vướng cam kết không thực hiện các giao dịch nước ngoài khi còn đương chức. Giá trị các thương hiệu khác gắn với tên Trump như áo sơ mi, cà vạt và nệm đang giảm về 0. Trước khi thành Tổng thống năm 2016, những thương hiệu này trị giá ước đạt 14 triệu USD.

May mắn cho Trump, giá trị 30% cổ phần của ông tại hai tòa tháp văn phòng 1290 Avenue of the Americas ở Manhattan và 555 California Street ở San Francisco vẫn tăng 77 triệu USD lên 928 triệu USD.

Khách sạn Trump ở Washington cũng tiếp tục là điểm sáng trong khối tài sản của ông. Dù thị trường trì trệ, doanh thu của khách sạn này vẫn tăng 1%. Điều này đã giúp 77,5% cổ phần Tổng thống Mỹ đang sở hữu tại đây tăng và đạt khoảng 11 triệu USD. Tại khu nghỉ dưỡng của Trump ở Miami, trái với đà giảm giai đoạn 2015-2017, doanh thu năm ngoái tăng 1,5% giúp giá trị tài sản lên gần 20 triệu USD.

Bên cạnh đó, năm ngoái, ông Trump cũng bổ sung thêm khoảng 10 triệu USD tiền mặt vào khối tài sản. Từ khi Trump nhận chức, hai con trai ông đã bán hơn 100 triệu USD bất động sản Năm ngoái, họ bán các bất động sản tại Manhattan, Chicago, Las Vegas, Los Angeles và Cộng hòa Dominican. Với 3,1 tỷ USD, Trump hiện vẫn là tổng thống giàu nhất thế giới.

Theo danh sách Forbes 400 vừa công bố, người đứng đầu năm nay vẫn là ông chủ Amazon - Jeff Bezos, với 114 tỷ USD. Ông đã chiếm vị trí này của Bill Gates từ năm ngoái. Năm nay, tổng tài sản các tỷ phú trong Forbes 400 lên kỷ lục 2.960 tỷ USD. 66,5% số người trong danh sách là tỷ phú tự thân. 63,5% là nhà sáng lập của công ty. Tài sản tối thiểu để góp mặt trong danh sách này là 2,1 tỷ USD. Năm nay, Forbes 400 có 19 người mới và 22 người rời đi.

Tú Anh (theo Forbes)