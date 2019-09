Khối bất động sản 122 triệu USD của Trump

Khi Trump muốn thoát khỏi thành phố đông đúc, ông tìm đến biệt thự rộng 39.000 m2 ở Bedford, New York, Mỹ. Biệt thự nằm khoảng 72 km về phía bắc của thành phố New York, còn được gọi là Seven Springs, gồm 60 phòng, 12 phòng tắm, một hồ bơi trong nhà được làm bằng đá cẩm thạch, một sân chơi bowling, theo tờ New York Times và New York Daily News.