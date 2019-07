Cục Thuế TP HCM ban hành 24.000 quyết định và thu được 3.150 tỷ đồng nợ thuế bằng biện pháp cưỡng chế trong 6 tháng đầu năm.

Đề xuất xoá gần 28.000 tỷ đồng nợ thuế / Bộ Tài chính: Nợ đọng thuế lên tới hơn 3,5 tỷ USD

Cục Thuế TP HCM cho biết nợ thuế có khả năng thu trong 6 tháng đầu năm hơn 13.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cuối năm ngoái. Phần lớn doanh nghiệp có nợ thuế tăng đột biến hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Điển hình như Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận nợ hơn 1.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, Công ty Đầu tư và phát triển Sài Gòn nợ hơn 440 tỷ đồng tiền thuê đất...

Cơ quan thuế thành phố đã ban hành hơn 24.000 quyết định cưỡng chế với tổng nợ thuế tương ứng là 14.500 tỷ đồng, đồng thời "bêu tên" hơn 2.200 doanh nghiệp chây ì nộp thuế theo quy trình quản lý nợ. Nhờ đó, đơn vị này thu được 3.150 tỷ đồng nợ thuế bằng biện pháp cưỡng chế.

6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP HCM thu 133.774 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi sự suy giảm của bất động sản và xây dựng. Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm 20% so với cùng kỳ, lệ phí trước bạ nhà đất giảm 28%, tiền sử dụng đất giảm 60%...

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 77.250 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài nộp hơn 30.900 tỷ đồng, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước nộp hơn 11.760 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại đến từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM đánh giá, nhiệm vụ thu thuế trong giai đoạn cuối năm sẽ rất nặng nề bởi đơn vị này mới hoàn thành hơn 46% dự toán cả năm.

Phương Đông