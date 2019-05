Nhiều hoạt động cho vay với lãi suất cao, lên tới 700% một năm, nhằm thu lợi bất chính, gây bất ổn xã hội.

Tín dụng 'đen' khác gì cầm đồ, chơi 'hụi'?

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 12 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tín dụng đen. Theo đánh giá của Chính phủ, tín dụng đen ở nhiều địa phương đã gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.

Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, Internet, núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc, đối phó với cơ quan chức năng để cho vay không thế chấp. Kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất rất cao, 100-300%, thậm chí lên đến 700% một năm nhằm thu lợi bất chính.

Đẩy lùi thực trạng này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố kiểm tra cơ sở cầm đồ, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Cùng đó, siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các tiệm cầm đồ, đòi nợ; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tư với các cơ sở vi phạm.

Bộ Công an được yêu cầu mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn quốc và không gian mạng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu phường...

Quảng cáo cho công nhân vay tiền ở một khu nhà trọ. Ảnh: Tất Định

Với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh huy động tối đa vốn nhàn rỗi trong dân; đẩy mạnh dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến và đơn giản thủ tục cho vay để mọi người dân tiếp cận vốn vay hợp pháp dễ dàng.

Ngân hàng Nhà nước ban hành hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng chính sách đa dạng loại hình cho vay, sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô... nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

Cùng đó, cơ quan này cần đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến.

Kiểm soát chặt hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư kiểm soát chặt việc đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ và phối hợp với lực lượng công an trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo, ban hành chính sách an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

Lãnh đạo địa phương cùng các cơ quan, đơn vị vận động người dân chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay lãi cao; đối tượng đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự. Bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cây xanh... về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, xã hội.

UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh đúng quy định; thu hồi giấy phép kinh doanh các cơ sở cho vay tín dụng đen.

Cấm cán bộ công chức góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho tín dụng đen, cho vay lãi nặng, lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật. Trường hợp bị phát hiện sẽ xử nghiêm cán bộ vi phạm.

Anh Minh