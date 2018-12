Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, các doanh nghiệp đã nhập tổng cộng 10.800 xe (208 triệu USD), tăng 25,1% về lượng nhưng giàm 32,9% về giá trị so với tháng trước. Giá trị nhập xe giảm do tác động của việc điều chỉnh giảm Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng từ đầu tháng 7 với các dòng xe nhỏ. Tính chung từ đầu năm đến nay, người Việt đã chi khoảng 1,42 tỷ USD mua khoảng 60.600 ôtô nhập ngoại, giảm 5,9% về lượng và 16,6% về giá trị so với cùng kỳ. Về cơ cấu, xe dưới 9 chỗ ngồi lượng nhập đạt 25.500 chiếc, tăng 16,6%. Xe tải là 26.200 chiếc, tăng 7%, trong khi xe trên 9 chỗ ngồi giảm 24,9% xuống còn 650 chiếc so với cùng kỳ.