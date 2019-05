San Francisco (Mỹ) năm nay vượt Zurich (Thụy Sĩ) để giữ vị trí thành phố có mức thu nhập trung bình tháng cao nhất thế giới.

Deutsche Bank vừa công bố báo cáo Mapping the World’s Prices 2019, đánh giá chi phí sinh hoạt và chất lượng sống của cư dân tại 56 thành phố trên thế giới có liên quan đến thị trường tài chính toàn cầu. Theo đó, San Francisco (Mỹ) đã vượt Zurich (Thụy Sĩ) để giữ vị trí thành phố có mức lương cao nhất, với trung bình sau thuế hơn 6.500 USD một tháng. Xếp sau là Zurich (Thụy Sĩ), New York, Boston và Chicago (Mỹ).

10 thành phố có lương bình quân tháng cao nhất thế giới theo báo cáo của DB.

5 năm qua, San Francisco đã tăng 7 bậc trong tiêu chí này. "Tốc độ tăng trưởng nhanh trong ngành công nghệ của Mỹ đã giúp San Francisco đánh bại các thành phố khác về thu nhập", báo cáo của Deutsche Bank cho biết, "Dù chi phí sinh hoạt ở đây vẫn tăng lên mỗi năm, các tiêu chí giá cả khác chúng tôi theo dõi cũng vậy, thành phố này vẫn còn đỡ đắt đỏ hơn nhiều nơi khác trên thế giới". Báo cáo tính toán lương trung bình, đồng nghĩa các thành phố lớn sẽ có thứ hạng cao hơn, do tập trung nhiều người có thu nhập cao hơn.

Trong khảo sát này, Deutsche Bank đổi giá các hàng hóa và dịch vụ sang USD. Vì thế, sự chuyển biến chủ yếu đến từ việc đôla Mỹ tăng giá trong 5 năm qua, giúp các thành phố Mỹ cải thiện vị trí so với các thành phố khác. Giai đoạn này, đồng bạc xanh đã mạnh lên 20% so với euro và 23% so với bảng Anh.

Dù vậy, Zurich vẫn nắm ngôi đầu trong nhiều tiêu chí. Thành phố này đứng số một về chất lượng cuộc sống, giá cả hàng hóa - dịch vụ và chi phí hẹn hò.

Báo cáo của Deutsche Bank được công bố hàng năm, bắt đầu từ 2012. Họ xếp hạng các thành phố trên nhiều tiêu chí, gồm chất lượng cuộc sống, chi phí hẹn hò, lương tháng, tiền thuê nhà hàng tháng, giá iPhone, giá truy cập Internet, giá một cốc cappuccino, chi phí đi nghỉ cuối tuần và các sản phẩm tạo ra thói quen xấu (bia và thuốc lá).

Hà Thu (theo Bloomberg)