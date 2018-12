Đi ngược lại tư duy theo kiểu lối mòn, HVBL quan niệm kinh doanh không hẳn chỉ là kích cầu. Kinh doanh với Heineken là phải chú trọng đến yếu tố phát triển bền vững để mang lại những lợi ích thật sự không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho môi trường và xã hội.

Lãnh đạo HVBL chia sẻ tại hội nghị về phát triển bền vững vừa diễn ra tại Hà Nội.

Để thực hiện mục tiêu đó, HVBL đã làm việc với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo thực hành các thông lệ đúng trong toàn chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp cũng tăng cường mở rộng nguồn cung ứng địa phương nhằm tạo thêm công ăn việc làm tại Việt Nam.

75% nguyên liệu bao bì được thu mua từ địa phương, bao gồm chai, lon, cacton, bao bì và vỏ trấu làm nhiên liệu cho các lò hơi sinh khối, giúp các hộ nông dân và các nhà máy tăng thu nhập. Từ năm 2013, HVBL đã áp dụng Quy trình bộ quy tắc nhà cung cấp của Heineken trong các hoạt động của mình. Các quy trình bốn bước này áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp vật liệu và dịch vụ của doanh nghiệp, trong đó đưa ra những hướng dẫn cụ thể và tiêu chuẩn tối thiểu phải tuân thủ trong các lĩnh vực chính trực và ứng xử kinh doanh, nhân quyền và môi trường.

Trong 4 năm, HVBL liên tục giảm lượng khí thải CO2 trực tiếp trong quá trình sản xuất. Riêng năm 2015, với việc gia tăng sử dụng nhiên liệu sinh khối (biomas) và sinh học (biogas), doanh nghiệp giảm được 34% lượng khí thải CO2 trong sản xuất so với năm 2014, xuống còn 5,0 kg-eqCO2/hl, tốt hơn mức trung bình của Heineken toàn cầu.

Bên cạnh đó, các nhà máy của doanh nghiệp tại Đà Nẵng, TP HCM và Tiền Giang lọt vào Top 5 nhà máy bia có thành tích tốt về hiệu suất sử dụng năng lượng trong cả Tập đoàn Heineken. 100% tủ lạnh ướp bia mới của HBVL đã tuân thủ quy định về chính sách tủ lạnh xanh toàn cầu của Heineken cũng góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu khí khải CO2 ngoài khâu sản xuất.

Đại diện lãnh đạo HVBL trao tài trợ cho chương trình nước sạch vì cộng đồng.

Nhằm chung tay bảo vệ nguồn nước, HVBL đã đầu tư lớn cho những công nghệ sản xuất tiết kiệm nước và hệ thống xử lý nước thải tiên tiến hiện đại. Trong năm 2015, doanh nghiệp tiếp tục giảm thêm 3% lượng nước tiêu thụ trong sản xuất. Đặc biệt, nhà máy tại Đà Nẵng của HVBL nằm trong Top 5 nhà máy bia có hiệu suất sử dụng nước tốt nhất của Tập đoàn Heineken toàn cầu. Tổng lượng nước tiết kiệm được trong năm 2015 từ các nhà máy bia của HVBL là 60.000 m3, tương đương lượng nước của 24 hồ bơi Olympic.

Là đơn vị tiên phong thực hiện các chương trình tuyên truyền uống có trách nhiệm trong nội bộ lẫn bên ngoài công ty, HVBL đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban an toàn giao thông các tỉnh thành thực hiện chương trình tuyên truyền "Đã uống rượu bia, thì không lái xe" từ năm 2008. HVBL đã hợp tác với 2 đối tác trong nước là Ban an toàn giao thông của tỉnh, thành phố và trường đại học để cùng tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng thức uống có cồn.

Trong nội bộ công ty, HVBL cũng đã ban hành chính sách thức uống có cồn từ năm 2003, áp dụng cho toàn thể nhân viên công ty. Trong năm 2015, thương hiệu Heineken của HVBL đã đầu tư 6,2% tổng ngân sách truyền thông cho các chiến dịch uống có trách nhiệm của nhãn hiệu. Ngày hội Uống có trách nhiệm đã thu hút 1.600 sinh viên tham gia. Năm 2015, HVBL cũng đã áp dụng bộ quy tắc về tiếp thị có trách nhiệm mới của Heineken toàn cầu với 8 nguyên tắc cụ thể bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo thực hiện các nội dung tiếp thị có trách nhiệm.

Vì mục tiêu phát triển bền vững, HVBL hướng đến những hoạt động đầu tư cộng đồng mang tính chiến lược, ưu tiên 2 lĩnh vực: nguồn nước và giáo dục. Chương trình nước sạch cho cộng đồng "1 phút tiết kiệm triệu niềm vui" được triển khai từ năm 2012 đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng. Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ "Vì an ninh tài nguyên nước" của nhà máy bia Heineken Việt Nam được triển khai từ năm 2012 vừa để hỗ trợ nghiên cứu bảo tồn nguồn nước vừa tài trợ học bổng bậc đại học.

Tổ chức vui trung thu với trẻ em - một trong những hoạt động vì cộng đồng của HVBL.

Trong năm 2015, chương trình đã cấp 55 học bổng và 4 tài trợ cho những nhà khoa học trẻ và những sinh viên tiềm năng, những người sẽ góp phần bảo tồn nguồn nước sạch cho tương lai. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng như Mùa xuân ấm áp, Vầng trăng ước mơ và chương trình hiến máu nhân đạo thường niên với sự tham gia nhiệt tình của các nhân viên và đối tác của HVBL. Trong năm qua, các chương trình hỗ trợ cộng đồng của HVBL đã nhận được sự tham gia của 2.405 nhân viên với 9.620 giờ công giúp 5.711 hộ gia đình tại Việt Nam.

Ông Leo Evers, Tổng giám đốc điều hành HVBL chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng vì phát triển bền vững ngày càng nhận được sự quan tâm đúng mức trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Trong khi tiếp tục thực hiện các lĩnh vực trọng tâm của công ty theo đúng chiến lược phát triển bền vững của Heineken toàn cầu, chúng tôi đã chủ động tổ chức đối thoại với các bên liên quan trong, ngoài công ty về những vấn đề trọng yếu và đã nhận được những phản hồi tích cực".

Theo ông Leo, trên hành trình lâu dài "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn", để củng cố thêm quyết tâm kiên định, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ tất cả nhân viên và các bên liên quan. HVBL hy vọng sẽ nhận được những đóng góp hữu ích để giúp doanh nghiệp thực hiện tốt hơn lộ trình phát triển bền vững của mình.

(Nguồn: HVBL)