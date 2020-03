Xu hướng cho nhân viên làm việc tại nhà đã được kích hoạt trên diện rộng tại nhiều doanh nghiệp để phòng nCoV lây lan.

Be Group, công ty mẹ của ứng dụng gọi xe "be" tiếp tục áp dụng chế độ làm việc từ xa cho nhân viên đợt 2. Công ty này cho nhân viên làm việc từ xa kể từ ngày 16/3 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, vào đầu tháng 2, Be Group cũng đã triển khai một tuần làm việc từ xa cho nhân viên.

Từ 15/3 đến 22/3, Tiki cũng cho phép hàng nghìn nhân viên khối văn phòng cả nước được làm việc tại nhà để bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

"Nếu bất cứ việc không may xảy đến với nhân viên chúng ta vì Covid-19, người đó sẽ nhận được sự hỗ trợ từ công ty, lãnh đạo và hàng ngàn đồng nghiệp", ông Trần Ngọc Thái Sơn, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tiki viết trong thư gửi nhân viên.

Một góc văn phòng Tiki không còn nhân viên và được phun khử khuẩn. Ảnh: Thanh Ngô

Trong khi phải tạm đóng cửa một số địa điểm trên thế giới theo yêu cầu của chính quyền sở tại, WeWork tại Việt Nam cho biết vẫn hoạt động nhưng hủy bỏ hoặc hoãn tất cả các sự kiện của cộng đồng và thành viên dự kiến diễn ra, theo tiêu chí "bảo vệ sức khỏe và sự an toàn, trong lúc vẫn duy trì môi trường làm việc bình thường nhất có thể".

Ông Turochas "T" Fuad - Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc của WeWork cho biết đã bố trí nhân sự làm việc luân phiên, áp dụng chính sách làm việc tại nhà và hạn chế đi lại. "WeWork đang nỗ lực hỗ trợ các thành viên bằng cách cung cấp tất cả những gì họ cần để tiếp tục công việc được an toàn và hiệu quả", ông nói.

Theo khảo sát, nhiều công ty lớn khác như Unilever, ABinBev, Bosch cũng kích hoạt chính sách cho nhân viên khối văn phòng làm việc tại nhà với mức độ khác nhau. Go-Viet cũng đang cân nhắc nghiên cứu phương án này. Trong khi đó, hàng loạt công ty quy mô vừa và nhỏ trong các ngành như truyền thông, quảng cáo, sự kiện, giải trí... cũng cho nhân viên làm việc tại nhà từ tuần này.

"Phòng của tôi có một người thuộc diện nghi là F3 nên lãnh đạo cho toàn bộ nhân viên của bộ phận làm việc từ xa. Chúng tôi điểm danh vào lúc 8h30 sáng qua video call", một nhân sự giấu tên tại TP HCM nói.

Hiện tại, mỗi công ty có cách thức quản lý công việc từ xa của nhân sự khác nhau. Có đơn vị vẫn điểm danh đúng giờ mỗi sáng thông qua nhóm chat nội bộ. Số khác cho nhân viên linh động thời gian, miễn hoàn thành các đầu việc được giao trong ngày, chỉ tiêu về KPI trong tháng hoặc OKR trong quý.

Hôm 18/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của TP Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khuyến cáo người dân cố gắng ở nhà. Công chức, viên chức và người lao động được yêu cầu thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện bệnh thì phải nghỉ làm. Các công ty nếu có điều kiện nên chuyển sang làm việc trực tuyến.

Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc khu vực miền bắc của Navigos Search, lợi ích của chọn giải pháp trong việc cho nhân viên làm việc từ xa là vẫn đảm bảo được các hoạt động kinh doanh trong mùa Covid-19. Trong khi đó, người đi làm còn có thêm thời gian để chăm sóc gia đình, bản thân và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn mà công ty nào cũng áp dụng được. "Những công ty yêu cầu bảo mật cao về dữ liệu sẽ khó khăn và rủi ro trong việc đăng nhập vào hệ thống công ty khi làm việc từ xa. Với các doanh nghiệp như sản xuất cũng không thể áp dụng hình thức này", bà Lan nói.

Viễn Thông