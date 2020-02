Thị trường vàng miếng sáng nay hạ nhiệt, về dưới 48 triệu đồng một lượng, sau khi vọt lên trên 49 triệu đồng chiều qua.

Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá mua bán vàng miếng tại 46,5 – 47,8 triệu đồng một lượng. So với chiều qua, giá này giảm khoảng 1,2 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI hiện chỉ còn 46,6 – 47,6 triệu đồng. Hôm qua, giá bán tại đây có thời điểm vọt lên 49,7 triệu.

Tại Công ty Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), mỗi lượng hiện được niêm yết quanh 46 – 48 triệu đồng. So với hôm qua, giá này giảm 1 – 1,2 triệu đồng ở hai chiều mua và bán.

Giá vàng trong nước đã hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh hôm qua. Chỉ trong một ngày, giá tăng hơn 2 triệu đồng. Có nơi, mỗi lượng vàng miếng SJC được bán với giá 49,7 triệu đồng - cao nhất từ tháng 8/2011.

Thị trường đã liên tục đi lên trong suốt một tuần, với tổng mức tăng tính đến ngày 24/2 là 2,6 triệu đồng. Tuy nhiên, giao dịch ngoài thị trường không mấy sôi động.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang hạ nhiệt. Mỗi ounce chốt phiên Mỹ tối qua tại 1.659 USD và hiện về 1.652 USD. Trước đó, giá từng chạm 1.688 USD – cao nhất kể từ tháng 1/2013.

Dù vậy, giá thế giới vẫn đang ở đỉnh 7 năm, do nhà đầu tư đổ xô mua tài sản trú ẩn trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan rộng. Đến nay, Covid-19 đã lan ra 29 quốc gia ngoài Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tỏ ra lo ngại do các trường hợp nhiễm mới không có mối liên hệ rõ ràng với Trung Quốc.

Việc nhà đầu tư chuyển hướng sang vàng, trái phiếu chính phủ và đôla Mỹ đã khiến chứng khoán Mỹ hôm qua lao dốc. DJIA lần thứ 3 trong lịch sử mất hơn 1.000 điểm một phiên. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất hơn 3%. Chứng khoán châu Âu hôm qua cũng có phiên tệ nhất kể từ năm 2016.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.245 đồng một USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Giá mua bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.180 - 23.350 đồng, tương đương hôm qua.

Hà Thu