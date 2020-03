Mỗi lượng vàng SJC sáng nay hạ 200.000 đồng về 47,1 triệu, trong khi USD ngân hàng quay đầu tăng 45 đồng.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI mua vàng miếng tại 46,45 - 47,1 triệu đồng mỗi lượng, giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Biên độ duy trì quanh mốc 650.000 đồng.

Các doanh nghiệp vàng khác trong nước như Công ty PNJ cũng giảm vài trăm nghìn đồng, đưa giá mua bán 43,9 - 44,35 triệu đồng mỗi lượng. Biên độ mua bán duy trì mức rộng 450.000 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng vừa giảm mạnh. Theo đó, chốt phiên Mỹ tối hôm qua, mỗi ounce giảm 23 USD, xuống 1.612 USD. Bước sang giờ giao dịch châu Á sáng nay, giá mất tiếp 11 USD, về sát 1.601 USD. Quy đổi tiền Việt, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 45,8 triệu đồng, thấp hơn giá bán ra trong nước 1,3 triệu đồng.

Giá vàng đã quay đầu sụt giảm sau khi gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ đạt thỏa thuận mới để được thông qua. Trong đó nội dung quan trọng là người thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch sẽ được cấp 600 USD mỗi tháng và kéo dài trong vòng 4 tháng. Thị trường chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp.

Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay 23.245 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD trong ngân hàng sáng nay lại quay đầu tăng trở lại sau khi đã có phiên hạ nhiệt do sự can thiệp bán USD giá rẻ từ Ngân hàng Nhà nước.

Vietcombank đầu ngày hôm mua vào 23.560 đồng mỗi USD, bán ra 23.720 đồng, tăng 45 đồng so với cuối ngày hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi