Tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm 2019 thấp hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn giai đoạn 2011 - 2017.

Sáng 28/6, Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. GDP 6 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng quý II ước đạt 6,71%. Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ năm 2018, nhưng cao hơn giai đoạn 2011-2017.

Theo cơ quan thống kê, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Căng thẳng gần đây giữa các nền kinh tế lớn khiến thương mại và đầu tư thế giới cũng như niềm tin kinh doanh giảm sút.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, đóng góp 6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,93%, đóng góp 51,8%; còn khu vực dịch vụ tăng 6,69%, đóng góp 42,4%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế. Khu vực này tăng 11,18% nửa đầu năm, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn cùng giai đoạn các năm 2012-2017. Ngành khai khoáng cũng tăng trở lại 1,78% sau 3 năm giảm liên tục (do khai thác dầu thô có mức giảm thấp hơn cùng kỳ năm trước và khai thác than, quặng kim loại đều tăng cao).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa tháng đầu năm ước tính đạt 245,5 tỷ USD, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng ước tính nhập siêu 34 triệu USD (bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,72 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,68 tỷ USD.

Có mức tăng ấn tượng nửa đầu năm, song theo ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, công nghiệp chế biến, chế tạo khó tăng cao 6 tháng cuối 2019, bởi ngành khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao như cùng giai đoạn 2018. Bên cạnh đó, một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực không còn duy trì đà tăng như trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý II tăng 0,74% so với quý trước và tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2018. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,64% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng bình quân 6 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Minh Sơn