Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu lên ngay kịch bản ứng phó với giá thịt lợn tăng cao, thậm chí cân nhắc nhập khẩu để bình ổn giá.

Ngày 15/10, Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về bình ổn giá thịt lợn.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Công Thương và Tổng cục Thống kê khẩn trương đánh giá tình hình cung cầu thịt lợn (gồm thịt lợn hơi, thịt thành phẩm) từ nay đến cuối năm. Trên cơ sở này, các cơ quan điều hành đưa ra kịch bản, giải pháp ổn định giá.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết có thể tính tới phương án nhập khẩu từ các thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Thịt lợn được bày bán tại chợ Vĩnh Hội (TP HCM). Ảnh: Thành Nguyễn

Phó thủ tướng giao Tổng cục Thống kê đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để bảo đảm mục tiêu kiểm soát CPI năm 2019 và 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Kịch bản cụ thể ứng phó với giá thịt lợn tăng cao được yêu cầu báo cáo ông Vương Đình Huệ trước ngày 21/10.

Sau một thời gian dài giữ ổn định, từ đầu tháng 10, giá thịt lợn hơi tăng mạnh trở lại, lên 60.000-70.000 đồng một kg, mức cao nhất trong 3 năm. Nguyên do giá mặt hàng này liên tục tăng cao, theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, phần lớn là thiếu hụt nguồn cung bởi dịch tả lợn châu Phi, trong khi tốc độ tái đàn diễn ra chậm. Mặt khác, việc Trung Quốc nhập thịt lợn với giá cao sẽ tạo thêm áp lực cho thị trường trong nước.

Số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Business Consulting ước tính, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, quy mô đàn nái trên cả nước đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ, trong đó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là đối tượng chịu tác động lớn nhất từ dịch tả lợn. Rabobank cũng dự báo sản lượng lợn tại Việt Nam cả năm 2019 giảm 15-19% so với cùng kỳ, dẫn đến thiếu hụt 500.000 tấn thịt trước Tết Nguyên đán do nguồn cung chưa hồi phục.

Anh Minh