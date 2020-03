Chỉ số Dow Jones hiện mất hơn 9%, giá vàng thế giới cũng rơi hàng chục USD một ounce.

Mở cửa phiên 12/3, DJIA mất gần 1.700 điểm, tương đương 7,2%. S&P 500 và Nasdaq Composite mất 7%. Mức giảm lớn khiến thị trường chứng khoán Mỹ phải ngừng giao dịch 15'.

Tại Mỹ, khi mức giảm của các chỉ số chạm 7%, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế ngắt mạch cấp độ 1. Hai cấp độ kế tiếp được thiết lập ở mốc 13% và 20%. Ở cấp độ 2, thời gian dừng giao dịch vẫn là 15 phút. Nhưng nếu chạm ngưỡng cấp độ 3, chứng khoán Mỹ sẽ dừng cả phiên giao dịch.

Sau khi mở cửa trở lại, DJIA hiện nới rộng đà giảm lên 9,2%. Nasdaq Composite mất 8,4%.

Phố Wall lao dốc do bài phát biểu sáng nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về tác động kinh tế do dịch Covid-19 gây ra. Cổ phiếu các hãng điều hành du thuyền giảm sâu. Royal Caribbean mất 23%. Carnival and Norwegian Cruise Line giảm lần lượt 14% và 20,3%. Cổ phiếu các hãng hàng không United, Delta và American Airlines đều mất hơn 10%.

Giá vàng thế giới hiện giảm 43 USD về 1.591 USD một ounce. Đà giảm tăng tốc khi bắt đầu vào phiên Mỹ tối nay, khiến giá kim loại quý ngày càng rời xa đỉnh 1.700 USD hôm thứ hai.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)