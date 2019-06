Trong 10 năm qua, doanh nghiệp luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam và hỗ trợ cải thiện môi trường.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam Hanwha Life kiên định với chiến lược phát triển bền vững. Song song với chiến lược này, doanh nghiệp nỗ lực chung tay giải quyết những vấn đề ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, trong đó bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống người dân là hai mục tiêu chính trong chiến lược CSR của công ty.

Lãnh đạo Hanwha Life Việt Nam chung tay cùng các tình nguyện viên dọn rác trên sông Mê Kông.

Mới đây, phối hợp cùng với tập đoàn mẹ Hanwha, Hanwha Life phát động chiến dịch "Làm sạch sông Mê Kông" tại tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, Tập đoàn Hanwha đã trao tặng tỉnh Vĩnh Long hai chiếc thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời để làm sạch sông Mê Kông. Được vận hành bởi các mô đun năng lượng mặt trời Hanwha Q CELLS’ Q.PEAK, chiếc thuyền sẽ được sử dụng để thu gom rác thải trên sông Mê Kông mà không thải thêm khí nhà kính hoặc các chất gây ô nhiễm khác.

"Làm sạch sông Mê Kông" là chiến dịch ý nghĩa giúp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương. Hoạt động này khẳng định sứ mệnh của doanh nghiệp là đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng", ông Back Jong Kook, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam chia sẻ.

Chiến lược phát triển bền vững của Hanwha Life Việt Nam

Để nâng cao chất lượng sống của người dân, trong 10 năm qua, Hanwha Life Việt Nam tài trợ hơn 30 tỷ đồng cho nhiều dự án cộng đồng trên khắp cả nước. Doanh nghiệp trao tặng 50.313 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, xây dựng 160 căn nhà tình thương, bốn trung tâm y tế, hai trường học... Công ty còn trao tặng nhiều học bổng, xe đạp và tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hai chiếc thuyền thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, Hanwha Life Việt Nam còn đặt mục tiêu mang cơ hội tiếp cận bảo hiểm nhân thọ cho mọi người dân Việt Nam. Ngay từ khi triển khai kinh doanh, công ty chọn các tỉnh vùng sâu, vùng xa làm thị trường trọng điểm. Sau 10 năm phát triển, doanh nghiệp hơn 130 điểm phục vụ khách hàng trải dài trên toàn quốc với đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp 40.000 người, giúp hàng triệu người dân ở các địa phương có cơ hội tiếp cận với bảo hiểm nhân thọ.

Hanwha Life Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

Không chỉ phát triển mạng lưới kinh doanh rộng khắp, Hanwha Life Việt Nam còn triển khai nhiều giải pháp tài chính đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của người dân. Tháng 3 vừa qua, công ty đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt dành cho ung thư "Hanwha Life - Người bạn đồng hành". Các sản phẩm tiêu biểu như An khang Phúc lộc; An khang Tài lộc đảm bảo tương lai của bản thân và gia đình; An khang Toàn gia - giải pháp cho học hành, hưu trí, hay bảo vệ sức khỏe của gia đình hay An tâm Học vấn - sản phẩm tích lũy ngân sách giáo dục và khởi nghiệp cho con trẻ.

Cuối năm 2018, Hanwha Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lần thứ 2 lên gần 4.900 tỷ đồng và trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Hanwha còn chú trọng vào mục tiêu đào tạo ra đội ngũ nhân lực bảo hiểm chất lượng cao để phục vụ yêu cầu phát triển của Hanwha Life cũng như đóng góp vào nâng cao chất lượng nhân lực của ngành bảo hiểm Việt Nam. Hiện, Hanwha Life Việt Nam đã đóng góp cho ngân sách Việt Nam 263 tỷ đồng tiền thuế.

Với những đóng góp nổi cho cộng đồng, năm 2017, Hanwha Life Việt Nam nằm trong Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhận giải thưởng "Trách nhiệm xã hội" do Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư cùng Bộ Thương mại - Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc trao tặng vào năm 2015.

Tâm Anh