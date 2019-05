Việc kiểm tra nhằm đảm bảo các đơn vị điện lực thực hiện nghiêm quyết định về điều chỉnh giá bán lẻ điện Bộ Công Thương ban hành.

Bên lề diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 chiều 2/5, chia sẻ với VnExpress Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, cơ quan này đã họp và sẽ có những chỉ đạo cụ thể liên quan tới phản ánh hoá đơn điện tháng 4 tăng cao do điều chỉnh giá bán lẻ từ 20/3.

"Bộ sẽ kiểm tra, đánh giá tác động của tăng giá điện với hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện quyết định tăng giá mặt hàng này tại các công ty điện lực địa phương", ông Tuấn Anh nói, và cho biết thêm đã chỉ đạo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực năng lượng họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các Cục, Vụ liên quan về vấn đề này.

Nói cụ thể hơn, một lãnh đạo phụ trách lĩnh vực năng lượng của Bộ Công Thương cho biết, việc kiểm tra này nhằm đảm bảo không có sự mập mờ, áp giá và điều chỉnh giá theo đúng quyết định Bộ Công Thương ban hành về tăng giá bán lẻ điện bình quân.

Công nhân ngành điện kiểm tra công tơ tại nhà khách hàng. Ảnh: PV

Trước đó, liên quan tới việc nhiều hộ tiêu dùng phản ánh hoá đơn tiền điện tháng 4 cao hơn nhiều so với tháng 3, trước khi tăng giá ngày 20/3, ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc EVN cho biết, tập đoàn này đã chỉ đạo các đơn vị thanh tra 100% các trường hợp hoá đơn tiền điện tăng cao bất thường. Các công ty điện lực cũng phải giải quyết, phản hồi trong 24 giờ khi nhận được phản ánh từ người dân.

Về nguyên nhân tiền điện tăng, ông Lâm nêu 3 lý do. Một là sản lượng dùng của các hộ tiêu thụ điện trong tháng 4 tăng so với tháng 3 khi thời tiết tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên, miền Bắc... vào giai đoạn chuyển mùa nóng.

Hai là do điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 20/3 theo quyết định 648 của Bộ Công Thương. Tính toán cụ thể của doanh nghiệp này, với mức tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 8,36%, người dùng điện sẽ phải trả thêm gần 77.800 đồng nếu dùng trên 400 kWh. Mỗi 100 kWh điện dùng tiếp theo số tiền tăng thêm là 22.600 đồng.

Lý do khác được lãnh đạo EVN nêu, là số ngày sử dụng điện trong các kỳ hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn so với kỳ hóa đơn tháng 3 (chỉ có 28 ngày). Số ngày sử dụng điện nhiều hơn nên lượng điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 4/2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.

Nguyễn Hoài