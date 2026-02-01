Kinh doanh mỹ phẩm ghi nhãn không đúng sự thật, một công ty bị phạt 150 triệu đồng

Cục Quản lý Dược phạt Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh 150 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm ghi thông tin trên nhãn không đúng bản chất, sai lệch hồ sơ công bố và công thức đã được phê duyệt.

Công ty này trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội, vi phạm trong quá trình kinh doanh 8 sản phẩm mỹ phẩm gồm kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa rửa mặt..., theo Cục Quản lý Dược. Vi phạm chia thành hai nhóm hành vi.

Cụ thể, 4 sản phẩm mỹ phẩm được ghi nhãn công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật. Sản phẩm gồm: Intensa Skin Renewal Oleo Serum 10%, Line A Clarity Concentrate, Samtea Perfect Recovery Body Cream và Sun Protection Face Elixir SPF 30.

4 sản phẩm có công thức không phù hợp với hồ sơ công bố đã được duyệt, gồm: Sun Protection SPF 50+, Line A Cream, Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir và Bel-Energen Day dream Cleansing Foam.

Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh bị phạt tổng cộng 150 triệu đồng. Trong đó, hành vi ghi nhãn sai bản chất mỹ phẩm bị phạt 70 triệu đồng do áp dụng tình tiết tăng nặng; hành vi kinh doanh mỹ phẩm không đúng công thức bị phạt 80 triệu đồng.

Doanh nghiệp bị thu hồi 8 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, thu hồi sản phẩm vi phạm và nộp lại số tiền đã thu được từ việc bán hàng vi phạm.

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 7/2025 công ty này bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm nói trên, đồng thời ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới. Lần này, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế.

Từ đầu tháng 1 đến nay, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mỹ phẩm, dược phẩm kém chất lượng, chứa chất cấm hoặc thành phần không công bố. Động thái này của Cục Quản lý Dược nhằm siết chặt kỷ cương thị trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước tình trạng vi phạm ngày càng gia tăng. Mới nhất, Cục Dược xử phạt 165 triệu đồng với hai công ty GAMMA và Pharmedic ở TP HCM, do vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thuốc.

Lê Nga