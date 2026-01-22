Sản xuất thuốc, mỹ phẩm kém chất lượng, hai công ty bị phạt 165 triệu đồng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt hành chính 165 triệu đồng với hai công ty GAMMA và Pharmedic ở TP HCM, do vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thuốc.

Trong quyết định được công bố hôm nay, Cục Quản lý Dược xác định Công ty GAMMA mắc hai lỗi nghiêm trọng liên quan đến dòng sản phẩm chăm sóc da. Cụ thể, doanh nghiệp này đã sản xuất lô mỹ phẩm Gamma Vinatid với công thức không đúng hồ sơ công bố. Đồng thời, công ty kinh doanh ba lô sản phẩm gồm Gamma Neoderm Plus, Gamma Lucci và Gamma Dolly Ac Acnes Gel ghi công dụng sai lệch so với hồ sơ đăng ký. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã bán ra thị trường hơn 41,6 triệu đồng.

Với các vi phạm trên, nhà chức trách phạt GAMMA tổng cộng 95 triệu đồng. Trong đó, hành vi sản xuất sai công thức chịu mức phạt 70 triệu đồng, còn việc kinh doanh sai công dụng bị phạt 25 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan quản lý áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của GAMMA trong 1,5 tháng. Doanh nghiệp buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm, đồng thời nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. GAMMA phải hoàn tất việc khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục trong vòng 30 ngày.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhận án phạt 70 triệu đồng do sản xuất thuốc kém chất lượng. Lô thuốc Diclofen (hoạt chất Diclofenac natri 50 mg), số lô 0040724 của đơn vị này vi phạm chất lượng mức độ 2. Theo quy định, đây là mức độ vi phạm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị hoặc độ an toàn cho người dùng.

Cục Dược buộc Pharmedic tiêu hủy toàn bộ lô thuốc Diclofen vi phạm. Cả hai doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Nếu chậm trễ, họ sẽ chịu thêm mức phạt 0,05% mỗi ngày trên tổng số tiền chưa nộp.

Từ đầu tháng 1 đến nay, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mỹ phẩm, dược phẩm kém chất lượng, chứa chất cấm hoặc thành phần không công bố. Động thái mạnh tay của Cục Quản lý Dược nhằm siết chặt kỷ cương thị trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước tình trạng vi phạm ngày càng gia tăng.

Lê Nga