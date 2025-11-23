Kim Woo Bin, Shin Min Ah - tình yêu vượt sóng gió

Người đẹp Hàn Shin Min Ah âm thầm vun đắp tình cảm với Kim Woo Bin, hoãn việc riêng để giúp người yêu vượt qua bệnh ung thư vòm họng.

Ngày 20/11, công ty quản lý của cả hai - AM Entertainment - thông báo cặp sao quyết định kết hôn sau 10 năm gắn bó. Hôn lễ được tổ chức riêng tư vào ngày 20/12 tại Seoul, với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Thông tin thu hút nhiều quan tâm từ khán giả quốc tế, nhất là những người thích K-drama bởi Shin Min Ah (41 tuổi) và Kim Woo Bin (36 tuổi) là những ngôi sao truyền hình hàng đầu Hàn Quốc.

Trên Facebook, nhiều tài khoản trong nước đùa rằng "cuối cùng nàng hồ ly và thần đèn cũng về một nhà". Hồ ly (Gumiho) là nhân vật do Shin Min Ah thủ vai trong Bạn gái tôi là cáo chín đuôi (2010) - bộ phim đưa tên tuổi cô vươn ra toàn châu Á. Còn thần đèn là vai diễn gây chú ý gần đây của Kim Woo Bin trong Genie, Make a Wish, ra mắt hồi tháng 10.

Shin Min Ah, 41 tuổi, và Kim Woo Bin, 36 tuổi, là một những mối tình chị - em nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Ảnh: Instagram Shin Min Ah/ Kim Woo Bin

Theo Dispatch, chuyện tình bắt đầu khi cả hai đóng chung quảng cáo của thương hiệu thời trang Giordano đầu năm 2015. Nguồn tin cho biết Kim Woo Bin và Shin Min Ah để ý nhau từ tháng 2, thành đôi vào tháng 5. Woo Bin được cho tự đón bạn gái từ nhà của cô, sắp xếp những buổi đi chơi kín đáo. Tháng 7 cùng năm, công ty của Min Ah thông báo nghệ sĩ đang hẹn hò với đàn em kém năm tuổi. Không lâu sau, đơn vị quản lý của Kim Woo Bin - SidusHQ - cũng xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, thời điểm ấy nhiều khán giả không ủng hộ mối quan hệ bởi Woo Bin vừa chia tay người mẫu Yoo Ji Ahn hồi năm 2014, sau hai năm yêu. Cặp sao chọn giữ im lặng trước ồn ào. Theo Lifestyle Asia, quyết định này khiến công chúng tin rằng họ sẽ đường ai nấy đi do không chịu nổi áp lực dư luận.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah đóng quảng cáo Kim Woo Bin và Shin Min Ah đóng quảng cáo thời trang. Video: Commercials Hub

Tháng 3/2016, Shin Min Ah hiếm hoi công khai thể hiện tình cảm bằng cách gửi xe đồ ăn đến phim trường Uncontrollably Fond của bạn trai, mang đến bữa tiệc buffet cho 120 nhân viên. Theo nguồn tin của Soompi, ban đầu đoàn phim cho rằng Kim Woo Bin là người tặng, sau đó bộ phận sản xuất tiết lộ là Shin Min Ah.

Năm 2017, biến cố một lần nữa ập đến khi Kim Woo Bin mắc ung thư vòm họng. Ngay sau khi SidusHQ thông báo tình hình sức khỏe của anh, Shin Min Ah tuyên bố ngắn gọn thông qua công ty quản lý: "Tôi đang giúp Kim Woo Bin hồi phục trong thời gian anh ấy điều trị". Người đẹp hoãn lịch trình cá nhân đến năm 2019.

Theo South China Morning Post, tài tử dành hai năm nghỉ dưỡng dưới sự chăm sóc của bạn gái. Mỗi lần anh đến bệnh viện đều có Min Ah theo cùng. Tháng 1/2018, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Woo Bin hoàn thành ba đợt hóa trị và 35 lần xạ trị. Tình cảm chân thành của Min Ah dành cho người yêu làm thay đổi góc nhìn ban đầu của công chúng về cả hai, từ phản đối chuyển sang chúc phúc.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin trong chuyến du lịch ở Australia năm 2019. Ảnh: X/ @KdramaJunkie_

Sau khi quá trình điều trị kết thúc, cặp sao đi du lịch tại Australia trước khi quay lại công việc. Cuối năm 2019, Shin Min Ah tái xuất trong phim Chief of Staff, đóng cùng tài tử Lee Jung Jae. Lần này đến lượt bạn trai công khai bày tỏ tình cảm. Khi cô quay phần hai, anh gửi xe cà phê đến phim trường kèm băng rôn: "Ủng hộ toàn bộ dàn diễn viên và êkíp Chief of Staff, đặc biệt là Shin Min Ah".

Từ năm 2020, Kim Woo Bin có kế hoạch đóng phim trở lại, giữ vai chính trong phim khoa học viễn tưởng Alienoid (2022). Đồng thời, anh gia nhập công ty AM Entertainment của Shin Min Ah. Năm 2022, cả hai lần đầu diễn chung trong phim truyền hình Our Blues.

Hơn 10 năm bên nhau, chuyện tình vượt sóng gió của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được nhiều người ngưỡng mộ. Họ chọn cách yêu nhau thầm lặng nhưng vẫn luôn công khai ủng hộ nửa kia. Thi thoảng, cặp sao sẽ đi du lịch nước ngoài, tận hưởng thời gian riêng. Năm 2021, cả hai đứng thứ hai trong bảng xếp hạng "Đôi tình nhân hot nhất Kbiz" do chương trình TMI News của kênh Mnet bình chọn.

Trailer "Our Blues" của Kim Woo Bin và Shin Min Ah Kim Woo Bin và Shin Min Ah trong trailer "Our Blues". Video: Netflix

Shin Min Ah sinh năm 1984, nổi bật màn ảnh Hàn qua các tác phẩm Những ngày tươi đẹp, Chiếc bánh tình yêu, Cuộc đời ngọt đắng, Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, Điệu cha cha cha làng biển. Dự án gần nhất của cô là Karma thuộc thể loại tâm lý tội phạm, ra mắt tháng 4. Sắp tới, cô đóng cặp tài tử Lee Jong Suk trong phim truyền hình chuyển thể từ truyện tranh The Remarried Empress (Hoàng hậu tái hôn). Ngoài diễn xuất, cô được giới chuyên môn đánh giá tích cực khả năng ca hát.

Kim Woo Bin sinh năm 1989, khởi nghiệp là người mẫu. Anh nổi tiếng khắp châu Á qua loạt phim The Heirs (Người thừa kế), School 2015, Phẩm chất quý ông, Friend: The Great Legacy, Twenty, Ông trùm (Master). Theo SBS, Woo Bin tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện. Diễn viên quyên góp 100 triệu won, hỗ trợ người yếu thế khi Covid-19 lan rộng tại Hàn.

Phương Thảo (theo Lifestyle Asia)