Kim Tử Long lần đầu nhận đề cử giải thưởng phim ảnh

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, 59 tuổi, nói hào hứng khi nhận đề cử "Diễn viên xuất sắc" tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 12.

Anh góp mặt ở hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) và Nam diễn viên xuất sắc (hội đồng giám khảo chấm) cho hai vai diễn gồm ông Phan trong Yêu nhau ngày nắng ấm và Cá trong Kén cá chọn chồng, công bố ngày 3/12. Các dự án nghệ sĩ tham gia còn nhận thêm đề cử Phim chiếu mạng hay nhất.

Kim Tử Long lần đầu nhận đề cử giải thưởng điện ảnh Kim Tử Long nói về tình cảm của công chúng dành cho mình tại sự kiện khởi động giải thưởng, ngày 2/12 ở TP HCM. Video: Ban tổ chức cung cấp

Anh cho biết từng đóng hàng trăm phim về cải lương nhưng lần đầu trải nghiệm với thể loại web drama. Kim Tử Long cạnh tranh cúp với các đồng nghiệp như Thái Hòa (phim Cuộc chiến hạ lưu), Lê Quốc Nam (Tiệm ăn của quỷ), Thanh Nam (Kén cá chọn chồng), Quang Tuấn (Chuyện nhà Tí 4: Hoa lệ), Huỳnh Lập (Cậu út cậu con cúc 4).

Hình tượng của Kim Tử Long trong "Yêu nhau ngày nắng ấm". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo nghệ sĩ, khi Ngọc Huyền đầu tư sản xuất các dự án và ngỏ lời mời, anh không do dự. Quá trình bấm máy, họ tung hứng ăn ý do thân thiết nhiều năm trong nghề. Anh còn học hỏi diễn viên trẻ về cách duy trì năng lượng tươi mới.

Kim Tử Long trong trailer phim "Kén cá chọn chồng" Kim Tử Long trong trailer "Kén cá chọn chồng". Video: YouTube Nghệ sĩ Ngọc Huyền Official

Nghệ sĩ Kim Tử Long sinh năm 1966, tại TP HCM, từng là diễn viên các đoàn hát như đoàn cải lương Trần Hữu Trang, đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ, Sông Bé. Nghệ sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995. Trong nghề, anh đóng cặp ăn ý với hai nghệ sĩ là Ngọc Huyền và Tài Linh. Anh từng tổ chức nhiều liveshow ghi dấu ấn sự nghiệp như Thiên đường tôi yêu (2011), Thánh đường sân khấu (2019).

Ngôi Sao Xanh 2025 có số lượng đề cử kỷ lục - 741 cho bốn mục lớn gồm phim truyền hình, điện ảnh, không gian mạng và hạng mục khác (10 đề cử cặp đôi được yêu thích). Hạng mục Phim điện ảnh hay nhất nhận được sự quan tâm của khán giả, gồm các ứng viên như Công tử Bạc Liêu, Chị dâu, Nụ hôn bạc tỷ, Yêu nhầm bạn thân, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ, Thám tử Kiên, Tử chiến trên không... Theo ban tổ chức, đạo diễn Trấn Thành với Bộ tứ báo thủ không tham gia mùa giải vì "cảm thấy chưa phù hợp". Đạo diễn Lý Hải cũng không nhận lời để Lật mặt 7 góp mặt trong đề cử.

Ở mảng truyền hình là cuộc cạnh tranh của các tác phẩm nổi bật trong năm như Trà ma nữ, Chiếc vòng ngọc bích, Lưới tình, Lý lẽ kẻ ngoại tình, Chân trời mới.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM, trao 32 giải thưởng. Thành viên hội đồng chuyên môn mùa thứ 12 gồm nhà báo Hoàng Tuấn (trưởng ban) và các thành viên gồm nhà báo Đinh Trọng Tuấn, đạo diễn Đào Bá Sơn, Lê Hoàng, Kawai Tuấn Anh, nghệ sĩ Kim Xuân.

Tân Cao