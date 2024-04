Kim Soo Hyun - nam diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn

Kim Soo Hyun nhiều năm đứng đầu danh sách nam diễn viên phim truyền hình có cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Theo SCMP, anh nhận trung bình 165.000 USD mỗi tập phim tham gia, cao hơn Hyun Bin (84.000 USD), So Ji Sub và Jo In Sung (cùng được trả 67.000 USD), Lee Min Ho (62.000 USD).

Ngoài đóng phim, anh thu được nhiều tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu lớn.

Theo GQ, tài tử sở hữu tài sản ròng khoảng 117 triệu USD, gồm nhiều bất động sản, xe sang, cổ phần công ty. Tháng 3 năm nay, anh mua nhà 6,5 triệu USD tại Seongsu-dong - một trong khu vực đắt đỏ nhất Seoul. Trước đó, Kim Soo Hyun từng mua hai bất động sản khác cũng ở Seongsu-dong. Tổng trị giá ba căn nhà của anh ở đây khoảng 30 tỷ won (22,4 triệu USD).