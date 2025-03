Kim Soo Hyun hủy sự kiện ở Đài Loan

Tài tử Hàn Kim Soo Hyun hủy kế hoạch biểu diễn tại lễ hội hoa ở Đài Loan, trong bối cảnh đời tư gây chú ý.

Theo Yangcheng Evening News tối 25/3, ban tổ chức chương trình hội hoa anh đào cho biết vì "điều chỉnh lịch trình", diễn viên không thể đến Cao Hùng vào ngày 30/3 như kế hoạch. Ban tổ chức công bố các phương án hoàn trả tiền vé cho khán giả.

Trước đó, ông Trần Kỳ Mại, thị trưởng Cao Hùng, nói "sự việc liên quan Kim Soo Hyun gây tranh cãi lớn tại Hàn Quốc", cho rằng đơn vị tổ chức nên thận trọng khi mời tài tử đến Đài Loan.

Tài tử Kim Soo Hyun. Ảnh: Gold Medalist

Kim Soo Hyun không xuất hiện công khai từ đầu tháng 3, khi tài khoản YouTube Viện Garo Sero dẫn lời người thân của cố diễn viên Kim Sae Ron, tố cáo tài tử hẹn hò Sae Ron khi cô chưa trưởng thành. Theo gia đình Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun bạc tình bạc nghĩa, đòi nợ Sae Ron, đẩy cô đến bước đường cùng.

Sau đó, Soo Hyun thừa nhận từng yêu Sae Ron nhưng cho biết lúc đó cô đã hơn 18 tuổi. Phía công ty quản lý của Kim Soo Hyun từng trả nợ thay Kim Sae Ron, không có chuyện công ty đòi tiền cô.

Nửa tháng qua, tranh cãi giữa đôi bên nhận quan tâm lớn của khán giả châu Á. Sự việc ồn ào hơn khi một số người liên quan Kim Sae Ron tiết lộ đời tư của cố diễn viên. Hôm 25/3, Viện Garo Sero cho biết minh tinh từng đăng ký kết hôn tại Mỹ với người đàn ông họ Lee, không thông báo gia đình. Trong buổi livestream của Garo Sero, Lee cũng thừa nhận kết hôn chớp nhoáng với Sae Ron sau vài lần gặp mặt nhưng phủ nhận cáo buộc từng bạo hành Kim Sae Ron.

Diễn viên Kim Sae Ron (2000-2025). Ảnh: The Fact

Trong khi trên trang The Fact, người đàn ông K - bạn trai cũ của Kim Sae Ron - tiết lộ cuối đời, diễn viên rối loạn tâm lý, nhiều lần nghĩ quẩn và được cấp cứu kịp thời. K tố cáo cha mẹ của Sae Ron không hề quan tâm đến con gái, bỏ bê cả khi cô đau ốm, nằm viện. Người thân của Sae Ron nói K chỉ hẹn hò diễn viên thời gian ngắn, những lời của K không đáng tin cậy.

Từ khi scandal bùng phát, Kim Soo Hyun mất sáu hợp đồng quảng cáo. Anh cũng bị cắt hình ảnh ở show truyền hình Good Day. Hôm 14/3, công ty quản lý cho biết tài tử đối diện áp lực, rơi vào trạng thái "hỗn loạn trầm trọng". Soo Hyun hoạt động ở làng giải trí 18 năm, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái nhờ loạt vai diễn trong Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Biệt đội siêu trộm, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt. Tài tử được xem là gương mặt bảo chứng thành công cho các dự án phim truyền hình.

Kim Soo Hyun tại AAA năm 2024 Soo Hyun tại sự kiện ở Thái Lan cuối năm 2024. Video: AAA

Diễn viên Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Cô qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Năm 2024, Sae Ron đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, cho rằng cô muốn ăn theo tên tuổi tài tử đình đám châu Á. Kim Soo Hyun sau đó phủ nhận yêu Kim Sae Ron.

Như Anh