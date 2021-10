Kim Seon Ho - sao vừa sáng đã vụt tắt

Kim Seon Ho gây sốt nhờ "Điệu cha cha cha làng biển" nhưng có nguy cơ mất sự nghiệp sau khi bị tố cáo ép bạn gái cũ phá thai.

Sáng 20/10, sau khi Kim Seon Ho xin lỗi bạn gái cũ, đài KBS thông báo loại anh khỏi show truyền hình 2 Days 1 Night. Êkíp sẽ chỉnh sửa, cắt bỏ các phân cảnh có anh, tránh gây khó chịu cho người xem. Chương trình từng là nơi giúp tên tuổi Kim Seon Ho đến gần hơn với công chúng.

Kim Seon Ho trong "2 Days 1 Night" Kim Seon Ho trong "2 Days 1 Night" - một trong những show thực tế hàng đầu Hàn Quốc. Video: KBS

Theo Chosun, diễn viên cũng bị gạch tên khỏi hai dự án phim khác. Êkíp Dog Days đang tìm kiếm gương mặt thay thế để chuẩn bị khai máy vào tháng 12. Tác phẩm không thể hoãn quay do vướng lịch trình của các nghệ sĩ khác. Đại diện nhà sản xuất 2 O'Clock Date của đạo diễn Lee Sang Geun cho biết: "Vì phim thuộc thể loại hài lãng mạn, không phù hợp với ồn ào hiện tại, chúng tôi quyết định loại Kim Seon Ho". Êkíp sẽ casting diễn viên mới cho kịp lịch quay dự kiến vào tháng 3/2022.

Trong khi đó, phim điện ảnh Sad Tropics rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì lịch quay dự kiến vào tháng 11. Đạo diễn Park Hoon Jung nói trên Sports Chosun: "Chưa có xác nhận nào về việc Kim Seon Ho có bị gạch tên hay không. Chúng tôi đang thảo luận nội bộ để tìm phương án tối ưu nhất". Kim Seon Ho được chọn vào vai võ sĩ quyền Anh lớn lên ở Philippines, sang Hàn Quốc tìm bố.

Kim Seon Ho bị khán giả chỉ trích, quay lưng vì vướng tin đồn ép bạn gái phá thai. Ảnh: Chosun

Các thương hiệu đồng loạt gỡ, ẩn hình ảnh của diễn viên trên các phương tiện truyền thông. Trên Daum, một quan chức trong ngành quảng cáo cho biết: "Nội dung của mỗi hợp đồng quảng cáo khác nhau nhưng hầu hết có điều khoản yêu cầu bồi thường nếu người đại diện gây ra scandal và làm tổn hại hình ảnh thương hiệu. Mức phạt thường gấp đôi giá trị hợp đồng".

Người này cho biết phí quảng cáo của Kim Seon Ho ban đầu khoảng 100 triệu won (1,9 tỷ đồng), tăng lên khoảng 400 -500 triệu won (7,7-9,6 tỷ đồng) khi tên tuổi anh gây sốt gần đây. Theo MT, anh có khả năng phải đền bù gần năm tỷ won (hơn 96 tỷ đồng).

Trước đó không lâu, Kim Seon Ho được truyền thông Hàn gọi là ngôi sao nở muộn. Anh ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Trên Marie Claire, anh cho biết gặp nhiều khó khăn trong hành trình xây dựng sự nghiệp. Anh thường được chọn vào vai phụ, ít người biết tới. Kim Seon Ho nhiều lần tìm kiếm cơ hội diễn xuất nhưng không thành.

Tám năm sau, anh lần đầu lấn sân màn ảnh với vai phụ Sung Sang Tae - em út phòng kế toán - trong Chief Kim, nhưng không gây chú ý. Sau đó, Seon Ho tham gia loạt phim Strongest Deliveryman, Two Cops, You Drive Me Crazy, 100 Days My Prince, Welcome to Waikiki 2, Catch the Ghost... Trên WKorea, Kim Seon Ho nói để tăng khả năng diễn xuất, anh chăm chỉ luyện thanh, sửa phát âm và học cách biểu hiện cảm xúc. "Nhiều người từng dự đoán tôi không thể tồn tại được lâu trong nghề. Tôi va vấp, đau đớn rồi suy ngẫm và thay đổi. Đó là lý do tôi đi chậm hơn người khác", anh nói trên Marie Claire.

Phải đến năm 2020, tên tuổi anh gây chú ý sau vai phụ trong Start-up. Anh đóng Han Ji Pyeong - trẻ mồ côi vươn lên thành nhà đầu tư tài ba, đứng sau thành công của các công ty khởi nghiệp. Ji Pyeong bản lĩnh trong công việc, mềm yếu trong tình cảm. Tác phẩm đưa tên tuổi anh vụt sáng, phủ sóng khắp châu Á sau nhiều năm hoạt động.

Kim Seon Ho trong "Startup" Kim Seon Ho trong "Start-up". Video: Netflix

Cuối tháng 8, Điệu cha cha cha làng biển lên sóng, trở thành dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp của Kim Seon Ho. Anh được khán giả yêu mến khi hóa thân Hong Doo Shik - thanh niên được dân làng chài Gongjin yêu quý vì nhiệt tình, tài giỏi. Mối tình lãng mạn của Doo Shik và bác sĩ nha khoa Yoo Hye Jin (Shin Min Ah) khiến nhiều người thích thú. Các cảnh phim của anh được chia sẻ trên mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt xem.

Instagram cá nhân của anh tăng từ hơn bốn triệu lên 7,3 triệu lượt theo dõi. Mỗi hình ảnh thu hút từ hai đến bốn triệu lượt thích, trong khi trước đó chỉ khoảng một triệu. Kim Seon Ho vượt Jo Jung Suk, Shin Min Ah đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình tháng 9. Theo MT, anh là gương mặt đại diện cho 11 thương hiệu thực phẩm, quần áo, làm đẹp, ôtô và tài chính.

Kim Seon Ho trong tập 11 "Điệu cha cha cha làng biển" Kim Seon Ho trong tập 11 "Điệu cha cha cha làng biển". Video: Netflix

Ngày 17/10, Điệu cha cha cha làng biển phát sóng tập cuối, trên Nate, một tài khoản đăng bài với tiêu đề "Tôi muốn vạch trần con người hai mặt, vô liêm sỉ của nam diễn viên nổi tiếng K". Người này nhận là bạn gái cũ của K, tố anh hứa hẹn kết hôn để thuyết phục cô phá thai. Youtuber Lee Jin Ho - cựu phóng viên giải trí - khẳng định K chính là Kim Seon Ho. Hàng loạt tờ báo lớn như Dispatch, DongA, Osen... nhắc tên diễn viên.

Sáng 20/10, thông qua công ty quản lý, Kim Seon Ho xin lỗi bạn gái cũ, người hâm mộ. Anh viết: "Tôi đã gặp cô ấy với một tình cảm tốt đẹp. Trong thời gian bên nhau, tôi đã làm tổn thương cô ấy bằng sự bất cẩn và hành động thiếu suy nghĩ của mình".

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, đa phần khán giả bày tỏ thất vọng, yêu cầu anh ngừng hoạt động, kiểm điểm bản thân. Tài khoản Chichamurada bình luận trên Allkpop: "Anh ấy mất hàng chục năm để thành công nhưng chỉ cần vài ngày để quay trở lại vạch xuất phát, vì sai lầm trong lối sống. Tôi thực sự rất thích Kim Seon Ho trong Start-up, Điệu cha cha cha làng biển nhưng không thể chịu đựng được việc anh ấy sống với gương mặt giả tạo như vậy. Sự nghiệp của Kim Seon Ho nhiều khả năng lụi tàn từ đây".

Hiểu Nhân