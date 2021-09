Kim Seon Ho - tài năng nở muộn

Kim Seon Ho sinh năm 1986 tại Seoul, tốt nghiệp khoa Phát thanh giải trí, Học viện nghệ thuật Seoul. Anh ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Năm 2017, anh lấn sân màn ảnh với vai phụ Sung Sang Tae - em út phòng kế toán - trong "Chief Kim". Sau đó, Seon Ho tham gia loạt phim "Strongest Deliveryman", "Two Cops", "You Drive Me Crazy", "100 Days My Prince", "Welcome to Waikiki 2", "Catch the Ghost"... Phải đến năm 2020, tên tuổi anh thực sự gây chú ý sau vai phụ trong "Startup". Seon Ho hiện là nghệ sĩ trực thuộc Salt Entertainment - công ty quản lý của Park Shin Hye, Kim Ji Won, Kim Jung Hwa. Ảnh: Salt