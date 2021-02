Kim ngạch thương mại Việt - Anh bứt phá ngoạn mục

Ngay sau khi Hiệp định UKVFTA có hiệu lực, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Anh trong tháng 1 tăng 78,6% so với cùng kỳ 2020.

Dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Anh trong tháng 1 đạt hơn 657 triệu USD, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Anh hơn 598 triệu USD hàng hoá, tăng 84,6% so với tháng 1/2020 và 56,5% so với tháng 12/2020. Phía Bộ Công Thương đánh giá đây là mức tăng ấn tượng khi Covid-19 vẫn gây tác động lớn đến hoạt động thương mại, đồng thời, cho thấy Hiệp định Thương mại tự do Việt – Anh vừa có hiệu lực rất hứa hẹn.

Theo cam kết, sau 6 năm UKVFTA có hiệu lực, Anh sẽ xoá bỏ thuế nhập khẩu với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. EU đã cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan (TRQ) với thuế nhập khẩu là 0% với một số mặt hàng. Trong đó, các ngành hàng xuất khẩu được hưởng lợi lớn từ hiệp định này là thủy hải sản, gạo, dệt may, gỗ, rau quả, da giày...

Trong tháng 1, Bộ Công Thương cho biết các mặt hàng xuất khẩu tích cực sang Anh bao gồm: thuỷ sản (tăng 18,1%), rau quả (tăng 148,6%). Các mặt hàng thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có mức tăng ấn tượng trong tháng 1, như điện thoại linh kiện (tăng 371,6%); máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng (tăng 109,9%); máy tính và sản phẩm linh kiện điện tử (tăng 91%)...

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Anh vào Việt Nam đạt hơn 59,3 triệu USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng đáng chú ý bao gồm kim loại (trừ thép) tăng 1.462%; thuốc trừ sâu và nguyên liệu (tăng 505,8%); nguyên phụ liệu dệt may (tăng 131,7%).

Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 5,64 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Anh 4,95 tỷ USD, đạt thặng dư thương mại là 4,27 tỷ USD. Anh tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, sau Đức và Hà Lan.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 12/2020, Anh có 411 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký là 3,84 tỷ USD, đứng thứ 15/139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Các dự án đầu tư quan trọng của phía Anh tập trung vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dầu mỏ, năng lượng tái tạo...

