Kim Min Kyu - nam phụ được yêu thích trong 'Hẹn hò chốn công sở'

Anh sinh năm 1994, từng là vận động viên bơi lội. Kim Min Kyu gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân đóng phim với "Monster" (2013), "Mùi hương bí ẩn (2014), "Học đường 2015" (2015), "Nghiện yêu" (2017), "Tôi và anti-fan kết hôn" (2021), "Hoa tuyết điểm" (2021). Ngoài phim truyền hình, tài tử đóng chính phim điện ảnh "The Whispering" (2018), tham gia phim "The Five" (2013), "Catch Him to Survive" (2016).