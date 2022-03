Seol In Ah - nữ phụ được yêu thích trong 'Hẹn hò chốn công sở'

Seol In Ah sinh năm 1996, tốt nghiệp ngành diễn xuất ở Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô từng đóng nhiều phim như "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" (2017), "Học đường 2017" (2017), "Ngày mai trời lại nắng" (2018), "Tình như thơ, đời như mơ" (2019) và "Chàng hậu" (2021).