Kim Lý: 'Cuối năm tôi cưới Hà Hồ'

Kim Lý: 'Cuối năm tôi làm đám cưới với Hà Hồ' Kim Lý nói sẽ cưới Hồ Ngọc Hà cuối năm nay. Video: Tâm Giao

Trong buổi tiệc kết thúc show Love Songs tối 3/6, Hồ Ngọc Hà nhận được câu hỏi từ báo giới về kế hoạch hôn lễ. Ca sĩ không trả lời, nhờ MC hỏi ý kiến của chồng - Kim Lý. Khi diễn viên Việt kiều không hiểu câu hỏi tiếng Việt của người dẫn chương trình, Hà Hồ liền phiên dịch tiếng Anh: "Will you marry me and when? (Anh có cưới em không và khi nào thì tổ chức?). Kim Lý liền trả lời: "Tôi chắn chắn sẽ cưới Hà vào cuối năm nay".

Kim Lý cho biết đang rất hạnh phúc và sẽ thực hiện ngày lễ ấm cúng cho gia đình. "Tôi vẫn đang lên kế hoạch cho đám cưới. Nếu đúng thời điểm, nó sẽ đến", anh nói.