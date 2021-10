Kim Kardashian tự giễu bản thân

Tỷ phú Kim Kardashian lấy scandal lộ video sex của bản thân làm chất liệu cho tiết mục hài độc thoại trên chương trình SNL.

Cô mở màn chương trình SNL hôm 9/10 với tiết mục lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của cô và gia đình. Mặc bộ bodysuit màu hồng, người đẹp bắt đầu với câu đùa về scandal lộ video sex năm 2007: "Thật tuyệt khi được tham gia chương trình! Tôi hiểu rằng các bạn đang rất ngạc nhiên. Tôi cũng bất ngờ khi có mặt tại đây. Lâu rồi, tôi chưa có một buổi công chiếu phim của riêng mình. Tôi chỉ phát hành một bộ phim. Người ta còn không báo cho tôi lịch công chiếu của nó. Có lẽ, mẹ đã quên nhắc lịch cho tôi".

Kim Kardashian diễn hài SNL Tiết mục hài của Kim Kardashian. Video: SNL

Kim tiếp tục với câu đùa rằng muốn chứng minh bản thân không nổi tiếng chỉ nhờ gương mặt đẹp: "Tôi còn có một mái tóc, tài trang điểm và thân hình tuyệt vời. Tôi có nhiều điều thú vị hơn những người chị em chuyên khoe các bức ảnh phẫu thuật thẩm mỹ của mình".

Người đẹp cũng mượn các câu chuyện đời tư của gia đình làm chất liệu cho tiết mục. Sở hữu tài sản tỷ USD, Kim Kardashian tự hào rằng không ai có quyền gọi cô là "kẻ đào mỏ". Ngay sau đó, cô đùa về việc mẹ mình đang bị bạn trai kém tuổi Corey bòn rút tiền. Kim cũng trêu chọc mẹ vì từng cưới William Bruce Jenner, người sau đó chuyển giới thành phụ nữ và lấy tên Caitlyn Jenner.

Kim không trực tiếp nhắc tên chồng cũ Kanye West trong tiết mục. Tuy nhiên, cô giả vờ công bố sẽ tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới giống West từng làm năm ngoái. "Tôi không thể để gia đình có ba chính trị gia thất bại được", cô ám chỉ đến bố dượng Caitlyn Jenner - người thất bại trong chiến dịch tranh cử thống đốc bang California mới đây.

Ngôi sao truyền hình cũng dành lời khen West: "Tôi cưới rapper vĩ đại nhất thế giới. Anh ấy cũng là người da đen giàu nhất nước Mỹ. Anh ấy - một thiên tài - cho tôi bốn đứa con. Vì vậy, bạn phải hiểu rằng lý do duy nhất khiến tôi ly dị là tính cách của anh ta".

Kim cũng nhắc đến chuyện cha cô - Robert Kardashian - làm luật sư bào chữa cho O.J. Simpson, siêu sao bóng bầu dục từng bị kết tội giết vợ cũ năm 1995. Cô nói được cha truyền cảm hứng và muốn trở thành luật sư. Những năm gần đây, Kim thực hiện chiến dịch giúp nhiều tù nhân được ân xá tại Mỹ.

Kim Kardashian (trái) và Kanye West. Ảnh: AFP

Kim Kardashian, sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô trở thành người nổi tiếng tại Hollywood nhờ thu hút hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie(2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Cô cưới rapper Kanye West năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2 sau khoảng một năm ly thân.

Phương Mai (theo Variety)