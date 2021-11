Kim Kardashian tổ chức sinh nhật cho bạn trai tin đồn

MỹTỷ phú Kim Kardashian ở bên người tình tin đồn Pete Davidson trong sinh nhật tuổi 28 của anh.

Ngày 17/11, rapper Flavor Flav đăng loạt ảnh về bữa tiệc sinh nhật của bạn thân Pete Davidson với sự tham gia của Kim Kardashian và mẹ cô - Kris Jenner. People cho biết Kim là người chủ trì tiệc. Họ mặc đồ ngủ theo nhóm và quây quần bên nhau tại biệt thự của Kris Jenner ở Palm Springs, bang California.

Pete Davidson, Kim Kardashian, rapper Flavor Flav, Kris Jenner (từ trái qua). Ảnh: Flavor Flav Instagram

Kim Kardashian và Pete Davidson bị đồn hẹn hò hồi cuối tháng 10, khi đi chơi chung dịp Halloween. Hai người sau đó hôn nhau khi đóng chung tiểu phẩm hài của chương trình SNL hồi đầu tháng. Cả hai không lên tiếng về mối quan hệ. Nguồn tin thân cận của nhà Kardashian cho biết cặp sao đã quen từ lâu. Kim cũng rất quý Pete Davidson và thường xuyên liên lạc dù sống xa nhau.

Pete Davidson sinh năm 1993, là một diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến với các vai hài trên chương trình Saturday Night Live của kênh NBC. Năm 2018, Pete Davidson đính hôn với ca sĩ Ariana Grande nhưng sớm hủy hôn. Cô có một bài hát lấy tên anh trong album Sweetener. Davidson từng hẹn hò nhiều sao Hollywood như minh tinh Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber hay Margaret Qualley

Kim Kardashian và Pete Davidson đi chơi dịp Halloween. Ảnh: People

Kim Kardashian, sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô trở thành người nổi tiếng tại Hollywood nhờ thu hút hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor ( 2013).

Cô cưới rapper Kanye West năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2 sau khoảng một năm ly thân.

Kim Kardashian diễn hài SNL Kim Kardashian trên chương trình hài SNL hồi tháng 10. Video: SNL

Phương Mai (theo People)