Kim Kardashian mặc 'tạp dề' dạo phố

MỹNgôi sao truyền hình Kim Kardashian mặc áo lấy cảm hứng tạp dề, hở lưng và ngực trên đường phố Los Angeles.

Cuối tuần qua, người đẹp 44 tuổi gây chú ý với chiếc áo của Balenciaga hơn 750 USD (hơn 19 triệu đồng). Cô diện thiết kế bằng da mô phỏng tạp dề màu đen, kết hợp quần legging và pantashoes - quần liền bốt hai trong một. Kim chỉ vắt quai áo qua cổ, không buộc dây, vừa đi vừa phải giữ để tránh lộ ngực.

Kim Kardashian mặc áo kiểu tạp dề, không nội y, trên phố hôm 25/5. Ảnh: Backgrid

Trên Instagram, khán giả bình luận về phong cách của cô. Họ viết: "Mặc thế này thì khác gì cởi trần", "Một chiếc tạp dề phất phơ trước ngực, táo bạo quá", "Không cần mua áo của Balenciaga, bạn có thể tự lấy tạp dề trong bếp để tạo thành mốt mới", "Bộ cánh thời trang mang tên 'Khi trong bếp quá nóng'".

Nhiều người còn cho rằng Kim mặc kém sang giống Bianca Censori - vợ của Kanye West. Ba tháng qua, người hâm mộ nhiều lần so sánh, đưa ra điểm tương đồng trong phong cách của hai người.

Kim Kardashian và Bianca Censori cùng mặc váy trắng xẻ ngực sâu, khiến nhiều người so sánh. Ảnh: Backgrid

Tháng 4, kiểu tóc bob bồng bềnh của Kim được cho học theo kiểu tóc ngắn vuốt ngược ra sau của Bianca. Cùng tháng, vợ rapper Mỹ diện váy trắng xẻ ngực sâu giống đầm của Alexandre Vauthier dành cho Kim trong tiệc sinh nhật của cô tại Las Vegas tháng 10/2014. Tháng 3, Kim bị cho bắt chước Bianca khi phối áo khoác lông dài quét đất với quần bó sát. Cả hai còn cùng mặc đồ màu bạc trong một lần khác.

Kim Kardashian, sinh năm 1980, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hơn trăm triệu người theo dõi trên Instagram. Theo Forbes, cô hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Kim sáng lập hãng thời trang SKIMS vào năm 2019, ra mắt thương hiệu chăm sóc da SKKN năm 2022. Cô kết hôn Kanye West năm 2014 và chia tay năm 2021, có bốn con.

Người đẹp nổi tiếng với gu mặc phá cách, hở bạo. Ở Met Gala đầu tháng, cô gây tranh cãi với vòng eo "siêu thực" khi mặc corset của Maison Margiela.

Kim Kardashian ở Met Gala 2024 Kim Kardashian diện đầm Maison Margiela do John Galliano thiết kế, ở Met Gala 2024. Video: ET

Họa Mi (theo Pagesix)