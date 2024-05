Bộ váy siết eo gây tranh cãi của Kim Kardashian

Kim Kardashian, 44 tuổi, gây tranh cãi với trang phục siết chặt eo khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe cô.

Chiếc váy corset gây tranh cãi của Kim Kardashian Cận cảnh trang phục gây tranh cãi của người đẹp 44 tuổi. Video: Instagram Kim Kardashian

Tại sự kiện Met Gala ngày 7/5, Kim Kardashian diện đầm corset bạc từ nhà mốt Maison Margiela phối cùng áo cardigan. Theo Daily Mail, nhiều khán giả bất ngờ trước trang phục của Kim. Corset bó chặt khiến toàn bộ phần eo nhỏ đến mức siêu thực, đồng thời dồn hết phần cơ thể còn lại lên vòng một, khiến ngực của Kim tím tái và nổi gân xanh.

Bộ váy siết eo của mẹ bốn con tại Met Gala 2024. Ảnh: Instagram Kim Karsdashian

Một người dùng nền tảng X đặt câu hỏi người đẹp phải cắt bỏ bao nhiêu xương sườn để vừa chiếc váy. Tài khoản khác cho rằng ngôi sao truyền hình có thể kết thúc buổi lễ tại bệnh viện do không chịu nổi sức ép. Một số cá nhân thắc mắc Kim thở như thế nào khi mặc loại đồ này.

Dưới bài đăng trên Instagram Kim Kardashian cùng ngày, một fan bình luận: "Tôi yêu và tôn trọng cô rất nhiều vì cô là một người mẹ và doanh nhân, thế nhưng vòng eo siết chặt ấy khiến cô trông mệt mỏi và cũng không mang thông điệp tích cực đến mọi người. Tôi biết bình luận này không quan trọng trong cuộc đời cô nhưng vẫn phải nói ra".

Daily Mail cho rằng việc Kim Kardashian diện corset là cách người đẹp giới thiệu dòng áo định hình của hãng SKIMS, do cô thành lập năm 2019.

Trên Vogue, ngôi sao truyền hình 44 tuổi tiết lộ hậu trường chuẩn bị trang phục. Trước sự kiện hai ngày, một nhóm hỗ trợ cô thắt dây cho corset bó chặt vào người. "Tôi không biết phải nói thế nào cho bạn hiểu cảm giác giật giật khi mặc", Kim vừa nói vừa hít thở.

Video Kim Kardashian thở Kim Kardasian điều hòa hơi thở khi mặc corset tại phòng thử đồ Met Gala 2024. Video: YouTube Vogue

Người đẹp thừa nhận thở rất khó khăn, nhưng yêu thích và cố mặc áo nịt ngực dệt bằng gấm bạc để thân hình trông đẹp. Cô kết hợp váy cùng đôi giày chống trọng lực làm bằng nhựa dày trong suốt và không có gót để tránh bị vướng vào váy. Nhà thiết kế còn thiết kế riêng quần lót đồng màu và họa tiết để tránh sự cố phản cảm.

Kim Kardashian khoe đôi giày không gót ở hậu trường. Người đẹp dành vài tiếng để tập đi giày không gót trước khi lên thảm xanh. Ảnh: Vogue

Kim Kardashian không còn xa lạ với phong cách diện áo corset. Tại Met Gala 2019, ngôi sao từng mặc đầm siết eo lấy cảm hứng từ bộ váy ướt của diễn viên Sophia Loren trong phim Boy on a Dolphin (1957) do nhà thiết kế Thierry Mugler thực hiện.

Sau sự kiện, cô tiết lộ trên Instagram phải học cách thở theo phương pháp của Mark Erskine-Pullin, còn được gọi là Mr. Pearl - nhà sản xuất áo nịt ngực nổi tiếng thế giới, từng hợp tác với Thierry Muggler, Vivienne Westwood và Alexander McQueen.

Kim Kardashian diện váy của nhà thiết kế Thierry Muggler, đứng cạnh chồng cũ Kanye West tại Met Gala 2019. Ảnh: FilmMagic

Bên cạnh phương pháp của Mr. Pearl, Kim Kardashian ăn kiêng cấp tốc để diện trang phục bó sát, theo Daily Mail. Cô từng quyết tâm giảm cân để mặc váy ôm đính kim cương của minh tinh Marilyn Monroe cho Met Gala 2022. Người đẹp thừa nhận đã khóc vào ngày thử đồ đầu tiên do trang phục quá chật.

Phỏng vấn với Vogue năm 2022, cô cho biết sụt khoảng bảy kg, không ăn tinh bột và đường trong ba tuần. Kim mặc đồ tắm hơi hai lần một ngày, tập chạy trên máy chạy bộ, chỉ ăn rau và protein. "Tôi không bỏ đói cơ thể nhưng rất nghiêm khắc với chính mình", cô nói.

Ngôi sao truyền hình mặc đầm của cố minh tinh Marilyn Monroe tại Met Gala 2022. Ảnh: Instagram Kim Kardashian

Phương pháp giảm cân của Kim năm đó gặp nhiều chỉ trích. Một fan Met Gala nói việc ngôi sao quyết định ăn kiêng chỉ vì một chiếc váy là hành động vớ vẩn, không nên chia sẻ trên sóng truyền hình quốc gia vì có thể làm gương xấu cho giới trẻ. Người khác nhận xét mẹ bốn con rất xinh đẹp tại sự kiện nhưng cô đã quá đề cao những tiêu chuẩn làm đẹp phi thực tế.

Kim Kardashian, sinh năm 1980, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hơn trăm triệu người theo dõi trên Instagram. Theo Forbes, cô hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Kim sáng lập hãng thời trang SKIMS vào năm 2019, ra mắt thương hiệu chăm sóc da SKKN năm 2022. Cô kết hôn Kanye West năm 2014 và chia tay năm 2021, có bốn con.

Met Gala 2024 tiếp tục diễn ra tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ với chủ đề Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang tỉnh thức), tôn vinh những bộ cánh vượt thời gian, lâu đời tới mức không thể mặc, chỉ có thể đặt trong lồng kính, giống công chúa ngủ say.

Sự kiện sẽ trưng bày khoảng 250 món đồ trải dài hơn 400 năm lịch sử, trong đó có 15 món quan trọng như váy dạ hội lụa satin của Charles Frederick Worth năm 1877.

Mai Hương Thảo (theo Daily Mail)