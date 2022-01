Kanye West dọa đánh tình mới của Kim Kardashian

MỹRapper Kanye West viết trong ca khúc mới rằng Chúa cho anh cơ hội để đánh Pete Davidson - bạn trai mới của Kim Kardashian.

Ngày 14/1, trang Plugged Soundz tung một đoạn ghi âm trong bài hát My Life Was Never Eazy của rapper tỷ phú, dự kiến ra mắt dịp cuối tuần. Kanye West nhắc tới vụ tai nạn xe hơi của anh năm 2002 và tên tình mới của vợ: "Chúa cứu tôi khỏi vụ tai nạn đó, để tôi có cơ hội đánh Pete Davidson một trận".

Kanye West rap muốn đánh Pete Davidson Đoạn ghi âm ca khúc "My Life Was Never Eazy" sắp ra mắt của Kanye West. Video: Plugged Soundz

Đoạn ghi âm gây chú ý và được lan truyền nhanh chóng trên Twitter. Nhiều khán giả thích thú với lời thách thức của Kanye West. "Hãy cho họ lên đài võ thuật để phân tài cao thấp. Tôi cá rằng Pete Davidson đủ sức cho Kanye West một bài học", một người dùng Twitter viết. Trong khi đó, một số nói Kanye West nên quên đi quá khứ và tiếp tục với cuộc sống mới.

Kanye West yêu Kim Kardashian từ tháng 4/2012 và kết hôn hai năm sau đó, có bốn con chung. Cả hai đâm đơn ly dị ra tòa án Los Angeles hồi giữa tháng 2/2021, sau gần một năm ly thân. Cuối năm ngoái, Kim Kardashian hẹn hò danh hài Pete Davidson. Rapper sau đó nhiều lần ngỏ ý muốn hàn gắn quan hệ với vợ nhưng người đẹp không phản hồi.

Pete Davidson (trái) hẹn hò Kim Kardashian từ tháng 10/2021 đến nay. Ảnh: Backgrid

Sau khi chia tay Kim Kardashian, West hẹn hò nhiều người mẫu như Irina Shayk, Vinetria. Hồi đầu năm, anh bắt đầu mối quan hệ với diễn viên Julia Fox, được biết đến qua phim Uncut Gem. Nguồn tin của Pagesix cho biết West cố tình hẹn hò Fox để gây chú ý với Kim.

Kanye West (phải) hẹn hò diễn viên Julia Fox từ đầu năm nay. Ảnh: Eonlnie

Kanye West sinh năm 1977 tại thành phố Atlanta, Mỹ. Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Tờ Bloomberg ước tính khối tài sản ròng của West hiện đạt khoảng 6,6 tỷ USD.

Phương Mai (theo Pagesix)