Kim Kardashian: 'Kanye West dạy tôi cách tự tin'

Kim Kardashian cho biết cuộc hôn nhân với Kanye West giúp cô trở nên mạnh mẽ và dám sống thật với bản thân.

Ngôi sao truyền hình nói trên chương trình We Are Supported By hôm 11/8: "Kanye không quan tâm đến việc cố gắng làm hài lòng người khác hoặc những định kiến xung quanh. Một thập kỷ bên anh ấy đã dạy tôi việc sống thật và hết mình trong từng khoảnh khắc".

Kim Kardashian (trái) cùng Kanye West dự tiệc hậu Oscar tại Los Angeles, Mỹ đầu năm 2020. Ảnh: Reuters.

Kim tự nhận luôn hành động để người khác thích mình trước khi quen Kanye West. Ở cạnh anh, cô bị ảnh hưởng tính cách tự chủ và đặt bản thân lên đầu của rapper, nhờ đó tự tin hơn. "Bạn không cần làm hài lòng tất cả", Kim nói.

Kanye West hẹn hò Kim Kardashian từ tháng 4/2012 và kết hôn hai năm sau đó. Họ có bốn con: North (tám tuổi), Saint (sáu tuổi), Chicago (ba tuổi) và Psalm (hai tuổi). Cặp sao đâm đơn ly dị ra tòa án Los Angeles hồi giữa tháng 2, sau gần một năm ly thân. Dù chia tay, hai người giữ quan hệ bạn bè để cùng nuôi con. Mới đây, West cũng giúp vợ trong quá trình xây dựng lại thương hiệu thời trang của cô.

Kim Kardashian chụp hình trên Vogue Kim Kardashian và Kanye West chụp ảnh thời trang. Video: Vogue.

Phương Mai (theo People)