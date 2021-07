Kim Kardashian và Kanye West đưa con đi bảo tàng

MỹVợ chồng Kim - Kanye bỏ qua các bất đồng để cùng đưa bốn con đi chơi bảo tàng dịp cuối tuần.

Theo Eonline, cặp sao đưa bốn con - North, Saint, Chicago và Psalm - đến xem triển lãm chủ đề công nghệ ở bảo tàng nghệ thuật châu Á tại San Francisco hôm 17/7. Nguồn tin từ bảo tàng cho biết gia đình đến trước giờ mở cửa cho khách tham quan để tránh sự chú ý.

Kim Kardashian (trái) và Kanye West. Ảnh: AFP.

Buổi đi chơi diễn ra 5 tháng sau khi Kanye và Kim đâm đơn ly dị. Trong chương trình Keeping Up With the Kardashians Reunion hồi tháng 6, Kim giải thích lý do hôn nhân tan vỡ: "Chúng tôi chia tay không vì một điều gì cụ thể từ người còn lại. Tôi nghĩ nhiều bất đồng nhỏ từ hai phía đã dẫn đến quyết định này. Tôi đã cố gắng. Bạn biết đây, chúng tôi có bốn con với nhau. Không cha mẹ hay đứa trẻ nào muốn một gia đình tan vỡ. Tôi rất hiểu điều đó vì lớn lên trong hoàn cảnh như thế".

Kim cũng cho biết hai người rất hòa thuận trong việc nuôi con. Sau khi chia tay, hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Kanye West từng góp ý cho Kim về việc xây dựng lại nhãn hiệu làm đẹp KKW Beauty của cô.

Kanye West hẹn hò Kim Kardashian từ tháng 4/2012 và kết hôn hai năm sau đó. Cặp sao có bốn con: North (bảy tuổi), Saint (năm tuổi), Chicago (hai tuổi) và Psalm (một tuổi). Cặp sao đâm đơn ly dị ra tòa án Los Angeles hồi giữa tháng 2, sau gần một năm ly thân.

Cặp sao không căng thẳng khi ra tòa, Kanye West đồng ý với các điều khoản ly dị vợ đưa ra. Mới đây, Kanye West nhường lại biệt thự ở Hidden Hills, Mỹ trị giá 60 triệu USD do anh tự tay thiết kế cho vợ. Hai người thống nhất không muốn các con phải chuyển chỗ ở, ảnh hưởng tới cuộc sống của lũ trẻ.

