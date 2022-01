Kim Kardashian du lịch cùng tình trẻ

Tỷ phú Kim Kardashian và bạn trai Pete Davidson cùng du lịch đảo Bahamas đầu năm.

Ngày 5/1, theo Daily Mail, cặp sao được bắt gặp cùng lên một du thuyền. Kim Kardashian diện bodysuit khoét ngực và hông, phối cùng quần jean. Diễn viên hài Davidson mặc quần bóng rổ cùng hoodie và áo nỉ thể thao. Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện vui vẻ.

Kim Kardashian (phải) bên bạn trai Pete Davidson trong chuyến du lịch. Ảnh: Backgrid

Kim Kardashian và Pete Davidson bị đồn hẹn hò hồi cuối tháng 10/2021, khi đi chơi chung dịp Halloween. Hai người sau đó hôn nhau khi đóng chung tiểu phẩm hài của chương trình SNL. Giữa tháng 11/2021, Kim tổ chức sinh nhật cho Davidson tại nhà riêng. Sau đó, các nguồn tin thân cận của cặp sao xác nhận họ đang hẹn hò.

Pete Davidson sinh năm 1993, là một diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến với các vai hài trên chương trình Saturday Night Live của kênh NBC. Năm 2018, Pete Davidson đính hôn với ca sĩ Ariana Grande nhưng sớm hủy hôn. Cô có một bài hát lấy tên anh trong album Sweetener. Davidson từng hẹn hò nhiều sao Hollywood như minh tinh Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber hay Margaret Qualley

Kim Kardashian diễn hài SNL Kim Kardashian trên chương trình hài SNL hồi tháng 10/2021. Video: NBC

Kim Kardashian, sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013). Cô cưới rapper Kanye West năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2/2021 sau khoảng một năm ly thân.

Phương Mai (theo Daily Mail)