Kim Kardashian diện nội y xuyên thấu

Kim Kardashian mặc nội y xuyên thấu thuộc bộ sưu tập cô thực hiện cùng Fendi.

Hôm 25/10, Kim Kardashian tung ra một số mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập SKIMs x Fendi trong lần đầu bắt tay giám đốc sáng tạo Kim Jones của Fendi. Cô thể hiện các mẫu in họa tiết monogram của nhà mốt Italy gồm bodysuit, áo ngực và quần xuyên thấu, catsuit, áo khoác xanh olive...

Kim diện nội y xuyên thấu cùng một số mẫu thiết kế của SKIMs x Fendi. Ảnh: Skims

Bộ sưu tập chủ yếu gồm váy áo, nội y và đồ bơi được may ôm sát cơ thể với giá từ 950 USD trở lên. Một số thiết kế đặc biệt được bán cao hơn, như quần legging 1.100 USD, áo khoác lông xù 2.950 USD, váy da 4.200 USD. Dự kiến SKIMs x Fendi ra mắt vào ngày 9/11.

Dự án xuất phát từ việc các nhân viên nữ của Jones nói rất thích diện đồ do Kim thiết kế. Kim liền gửi cho họ nhiều thùng đồ và bắt đầu thảo luận, lên ý tưởng thiết kế cùng Jones từ tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng 3, cô bay sang Mexico gặp nhà thiết kế để thử đồ cho bộ sưu tập mới.

Thương hiệu Skims do Kim Kardashian thành lập tháng 9/2019. Hồi tháng 6, công ty được định giá 1,6 tỷ USD. Thành công giúp Kim nhận Giải thưởng Sáng tạo do báo Wall Street Journal trao tặng vào ngày 1/11 tại New York. Trong cuộc phỏng vấn với báo này, cô cho biết chồng cũ Kany West đã tư vấn, giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc kinh doanh và điều hành thương hiệu. "Anh ấy là một phần của Skims và mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng. Tôi nghĩ anh ấy thích quá trình tham gia này", cô nói.

Họa Mi (theo WSJ)