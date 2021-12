Kim Duyên: 'Tôi đầy năng lượng cho chung kết Miss Universe'

IsraelÁ hậu Kim Duyên nói lời khen sau đêm thi bán kết tiếp năng lượng dồi dào cho cô bước vào chung kết Miss Universe.

- Chung kết Miss Universe sắp diễn ra vào sáng 13/12 (giờ Việt Nam), cảm xúc của chị ra sao?

- Sau đêm bán kết, tôi thấy tự tin và dâng trào nhiệt huyết. Những lời khen dành cho màn trình diễn bikini và dạ hội của thí sinh Việt Nam khiến tôi tự hào. Tôi nghĩ mình đã thể hiện đúng phong độ và không có gì tiếc nuối.

Lúc mới qua đây, tôi bị lệch múi giờ, cộng thêm thời tiết nóng lạnh thất thường nên mất ngủ, phải một tuần mới thích nghi. Phần lớn các thí sinh sôi nổi ban đầu đều dần mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, tôi thì ngược lại. Những ngày đầu, phong độ tôi không quá tốt nhưng đến giờ lại rất "máu lửa".

Tôi sẽ rất nhớ khoảng thời gian hai tuần ở đây, với niềm hạnh phúc vì được mọi người yêu quý. Mỗi buổi sáng, tôi đều chủ động nói "Good morning" và ôm các bạn khi gặp mặt, cũng như thể hiện sự quan tâm chân thành. Có lẽ vì thế mà khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng biến mất. Một niềm vui khác là các thí sinh chủ động đến rủ tôi cùng quay video để đăng trên mạng xã hội. Họ cũng rất mê những món ăn vặt tôi đem theo và thường qua phòng tôi để ăn chung.

Kim Duyên thi áo tắm Phần thi áo tắm của Kim Duyên. Video: MU

- Chị thấy mình có lợi thế gì so với các thí sinh còn lại?

- Tôi thấy lợi thế lớn nhất của mình là nguồn năng lượng dồi dào. Mỗi lần xuất hiện, tôi thường nhận được sự khen ngợi của các thí sinh và ê-kíp quản lý. Họ gọi tôi là "Miss Fashion". Tôi không ăn diện "chặt chém" nhưng luôn giữ gìn hình ảnh tốt nhất. Tôi cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành của cuộc thi. Họ mời tôi chụp ảnh, quay video trong các hoạt động bên lề. Việc bác bảo vệ của khách sạn nhận ra và nói "Xin chào Việt Nam" cả khi tôi không mang sash cũng là một sự động viên ấm áp.

Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 4h sáng để chuẩn bị quần áo và trang điểm. Tôi cố gắng làm xong mọi thứ trước khi các quản lý gõ cửa phòng. Quản lý của tôi từng nói với anh Bảo Hoàng - Giám đốc Quốc gia của Miss Universe Vietnam - rằng tôi luôn đúng giờ và gọn gàng. Đó là cách tôi thể hiện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc khi đến với sân chơi này.

Kim Duyên thi trang phục dân tộc Kim Duyên diễn trang phục dân tộc do cô lên ý tưởng, Khoa Lỗ thực hiện. Trang phục cảm hứng từ món bánh tét lá cẩm trứng muối, một đặc sản của miền Tây - Cần Thơ - quê hương cô. Ảnh: Facebook Kim DuyênVideo: MU

- Từ đâu chị có ý tưởng mượn đồ hiệu của các đàn chị để đi thi?

- Ý tưởng này lóe lên khi tôi nhận email yêu cầu mang ít hành lý từ ban tổ chức. Chủ đề năm nay xoay quanh vấn đề môi trường, thời trang bền vững nên tôi muốn mang những váy áo đáp ứng tiêu chí tái sử dụng. Hầu hết đồ tôi mặc tại cuộc thi do hội chị em hoa hậu như Lan Khuê, Lệ Hằng và H'Hen Niê cho mượn, trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Tôi cũng hơi run vì phải bảo quản cẩn thận (cười). Trong đó, bộ trang sức chị Lệ Hằng và H'Hen Niê tặng cho tôi là vô giá, vì nó mang ý nghĩa động viên rất lớn. Ngoài ra, nhà thiết kế Chung Thanh Phong cũng thực hiện cho tôi bộ váy làm từ rác thải nhựa, góp phần thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường.

Dù trái múi giờ, chị H'Hen Niê ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tôi. Còn chị Lan Khuê, Lệ Hằng cũng luôn theo dõi một hoạt động và khích lệ tôi. Thấy tôi hôm nào mặc trang phục đẹp hay có thần thái tốt, họ sẽ nhắn tin khen ngợi.

Kim Duyên (phải) được nhận xét thể hiện tốt trong bán kết ngày 11/12 (giờ Việt Nam). Cô sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ, cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-89 cm. Ảnh: Facebook Kim Duyên

- Chiến lược của chị trong đêm chung kết sắp tới là gì?

- Tôi không có kế hoạch nào cụ thể mà chỉ cố gắng bằng tất cả khả năng. Tôi từng đồng hành cùng á hậu Hoàng My trong cuộc thi Vietnam Why not, chị có nói một câu: "Liệu cơm gắp mắm". Dù luôn trong tâm thế nỗ lực hết mình, tôi không đặt ra mục tiêu gì lớn lao, bởi nó sẽ tạo áp lực cho bản thân. Hy vọng may mắn mỉm cười với thí sinh Việt Nam.

- Chị ấn tượng với điều gì nhất ở Miss Universe?

- Tôi học hỏi nhiều từ sự chuyên nghiệp của ban tổ chức. Dù Isreael đóng cửa biên giới để phòng dịch đúng dịp chúng tôi lên đường, các thí sinh và Giám đốc Quốc gia đều được bảo lãnh trong quá trình nhập cảnh.

Các quản lý luôn theo sát, đảm bảo thí sinh không rời khỏi tầm mắt của họ, kể cả khi ăn. Ngay khi nhập cuộc, tôi đã cảm nhận được không khí cạnh tranh của một cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới. Mỗi cô gái đều xinh đẹp, thông minh, độc lập và nỗ lực hết mình. Mọi người thân thiện, hòa đồng. Vì vậy, tôi cảm giác ấm áp và vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhiều tình bạn đẹp đã được nuôi dưỡng trong cuộc thi. Tôi đang soạn những bộ áo bà ba để tặng quà lưu niệm cho các bạn trước chung kết. Thời gian qua, vì lịch trình quá dày, tôi vẫn chưa thể làm điều này.

- Chiến thắng tại Miss Grand của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tạo áp lực gì cho chị?

- Sau đêm chung kết Miss Grand, rất nhiều thí sinh các nước đã gặp tôi hỏi thăm và chúc mừng chiến thắng của Việt Nam. Họ thậm chí còn đùa: "Năm nay, biết đâu Việt Nam sẽ có hai vương miện". Tôi vui vì được quan tâm nhưng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo, tự tin quá lố.

Thùy Tiên đoạt vương miện Miss Grand là niềm tự hào lớn cho tôi. Tôi không xem đây là áp lực mà là động lực. Mong muốn lớn nhất của thí sinh khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp đều là nghe hai tiếng "Việt Nam" được xướng lên. Khoảnh khắc Thùy Tiên đăng quang khiến tôi xúc động và được truyền cảm hứng, hiểu rằng khi bạn cố gắng và tử tế, bạn sẽ nhận được những điều xứng đáng.

Kim Duyên thi trang phục dạ hội bán kết Miss Universe 2021 Kim Duyên thi trang phục dạ hội bán kết Miss Universe. Video: MU

Ra đời từ năm 1952, đến nay, Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới. Ở lần thứ 70 tổ chức, cuộc thi quy tụ 80 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết diễn ra lúc 7h sáng ngày 13/12 (giờ Việt Nam). Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza đến từ Mexico sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Kim Duyên tham gia khóa học ngắn hạn ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles (Singapore).

Vân An