Kiều Trinh: 'Tôi tiết kiệm từng đồng để nuôi con'

Diễn viên Kiều Trinh nói thích ở quê nhà để gần gũi cha già, làm vườn tược, sống tiết kiệm nuôi hai con đang tuổi ăn học.

Diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Tài do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn, ra rạp ngày 6/3. Cô thấy may mắn vì được tổ nghề thương, mỗi năm đều có cơ hội xuất hiện trong các dự án phim ảnh. "Nhưng tôi không có nhiều cơ hội đóng vai chính nên thu nhập không cao", cô nói. Do vậy, tất cả chi phí sinh hoạt Kiều Trinh đều phải tính toán kỹ lưỡng để không thiếu hụt những lúc không có thu nhập hoặc biến cố sức khỏe.

Để gói ghém cuộc sống, Kiều Trinh cho biết giảm nhiều chi tiêu, thậm chí cắt tiền cà phê mỗi sáng và ít mua sắm online. Lúc trước, cô và các con thường ăn cơm bên ngoài cho tiện, giờ đi chợ tự nấu ăn, tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng. Diễn viên cũng tự may quần áo mặc thường ngày thay vì đi mua như trước. Trang phục đi diễn hoặc đi sự kiện, cô mượn từ người quen hoặc được tài trợ để đỡ tốn kém. "Tết vừa qua tôi may áo dài cho cả nhà, không phải sắm sửa. Tôi sống chủ yếu từ nghề diễn, phải biết tiết kiệm từng đồng mới đủ nuôi các con", Kiều Trinh nói.

Kiều Trinh (trái) cùng Mỹ Tâm - nhà sản xuất phim "Tài", trong buổi công chiếu sáng 2/3 tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều quan tâm nhất hiện tại của nghệ sĩ là chăm sóc cha già bệnh tật và tương lai của hai con. Trong kỳ nghỉ lễ Tết vừa qua, Kiều Trinh dành trọn thời gian ở Bình Phước (Đồng Nai mới) cùng gia đình.

Theo nghệ sĩ, áp lực lớn nhất là một mình nuôi, dạy dỗ con trai ở độ tuổi dậy thì. Kiều Trinh dành nhiều sự quan tâm cho Kỳ Phong, 16 tuổi, khi con có những thay đổi về tâm lý. Cậu sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất, được mời tham gia các phim Cha và con và..., Trận đồ bát quái, Bệnh viện ma, Đất rừng phương Nam. Năm nay cậu lên cấp ba, vì muốn con tập trung hoàn toàn vào việc học, Kiều Trinh hạn chế cho Kỳ Phong đóng phim, chỉ nhận vai khách mời, quay vào ngày cuối tuần. Con gái út của cô - Thanh Thư, 10 tuổi, cũng đam mê diễn xuất. Kiều Trinh định hướng bé "muốn theo nghề diễn thì phải học tốt và rèn luyện nghiêm túc".

Diễn viên nói được an ủi khi các con tự giác từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến học tập để cô yên tâm làm việc. Khi cô đi diễn xa, việc chăm sóc con nhờ vào người thân trong gia đình. Con gái đầu của diễn viên - Thanh Tú, 29 tuổi, ngừng đóng phim hơn 5 năm qua, hiện làm công việc thiết kế đồ họa, tự lo được cho bản thân.

Kiều Trinh bên cha và con gái út trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ ở vườn nhà Bình Phước (Đồng Nai mới). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để cân bằng công việc, Kiều Trinh chọn sống điền viên trên mảnh vườn ở Bình Phước (Đồng Nai mới) do cha mẹ để lại. Cô học cách chăm sóc cây cối và coi đó là "khoảng lặng cần thiết", thấy bình yên trong tâm hồn. Diễn viên chuyển về quê ở được sáu năm qua. Mỗi khi có dự án, công việc ở TP HCM hoặc các tỉnh lân cận, chị di chuyển bằng xe đò. Dù vất vả, chị vẫn luôn suy nghĩ lạc quan và cố gắng làm việc để ổn định cuộc sống.

Nếu không có dự án điện ảnh, nghệ sĩ dành thời gian làm vườn. Ngoài cây lâu năm có sẵn, cô trồng thêm sầu riêng, mít, xoài, măng cụt. Diễn viên muốn để lại một không gian xanh cho con cháu sau này. Việc đi dạo trong vườn vào mỗi sáng sớm hay chiều muộn giúp Kiều Trinh tái tạo năng lượng. Cô cho biết không khí trong lành ở quê cũng giúp cô thấy khỏe hơn so với thời gian sống tại TP HCM.

Sau ba lần đổ vỡ tình cảm, làm mẹ đơn thân, cô tìm thấy tình yêu với bạn trai cùng tuổi, sống ở Hà Nội, công khai năm ngoái. Hiện cả hai duy trì mối quan hệ tri kỷ, động viên, nương tựa nhau những lúc vui, buồn trong cuộc sống, không nghĩ đến chuyện đám cưới. Kiều Trinh cho biết chấp nhận yêu xa vì bạn trai còn lo cho mẹ già và hai con riêng của anh. Còn cô cũng có mối bận tâm riêng về gia đình.

Kiều Trinh, 50 tuổi, được biết đến từ vai Bân trong phim điện ảnh gây tiếng vang Mùa len trâu vào năm 2004. Bốn năm sau, chị tiếp tục ghi dấu ấn với vai Vân trong Rừng đen. Kiều Trinh từng tham gia nhiều phim truyền hình như: Ngõ vắng, Gia tài bác sĩ, Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời Nam.

Kiều Trinh trong phim "Mùa len trâu" Trích Kiều Trinh trong vai Bân phim "Mùa len trâu" phát hành năm 2004. Phim dựa trên tác phẩm "Hương rừng Cà Mau" của nhà văn Sơn Nam, do Nguyễn Võ Nghiêm Minh đạo diễn. Video: YouTube Phim hay điện ảnh

Hoàng Dung