Kiều Trinh: 'Tôi đang yêu'

Diễn viên Kiều Trinh, 49 tuổi, nói sau nhiều đổ vỡ tình cảm, chị tìm thấy tình yêu với bạn trai cùng tuổi - sống ở Hà Nội.

Nghệ sĩ và bạn trai hẹn hò được hơn nửa năm qua, thông qua việc kết bạn trên mạng xã hội. Anh hiện làm nhân viên văn phòng, yêu mến Kiều Trinh qua vai diễn Mùa len trâu. "Sự kiên nhẫn, chân thành và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác khiến tôi dần xiêu lòng", Kiều Trinh nói.

Kiều Trinh bên bạn trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo nghệ sĩ, cả hai quyết định gắn bó vì đều từng trải qua đổ vỡ tình cảm. Chị làm mẹ đơn thân nuôi ba con còn người yêu cũng có hai con, hiện sống cùng người thân ở Hà Nội. Họ tìm thấy sự đồng điệu trong cách sống, quan điểm và suy nghĩ, nhất là coi trọng gia đình.

"Từ ngày có bạn trai, tôi thấy mình có nhiều sự thay đổi, hay cười và cũng dễ hờn dỗi hơn. Tình yêu giúp tâm hồn tôi trẻ lại. Anh ấy yêu thể thao, sống lành mạnh nên luôn nhắc nhở tôi chăm lo sức khỏe, ăn uống đầy đủ mỗi ngày", diễn viên cho biết.

Khi yêu xa, họ tin tưởng thay vì cố gắng kiểm soát cuộc sống của nhau. Kiều Trinh nói công việc đóng phim bận bịu nên chị không có thời gian để suy nghĩ hay nghi ngờ. Chị và người yêu thống nhất hai tháng gặp nhau một lần. "Chúng tôi trân trọng từng giây phút được ở bên nhau. Anh là người chu đáo, không bao giờ cho tôi động chân vào việc gì. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi cảm nhận anh là người nhân hậu và tạo cho tôi cảm giác bình yên", diễn viên cho biết.

Điều hạnh phúc nhất với chị là được bố và các con ủng hộ mối quan hệ tình cảm này. Kiều Trinh nói cả hai đã lớn tuổi nên yêu nhau và mong muốn gắn kết đến cuối đời, không tính đến chuyện làm đám cưới rình rang.

Kiều Trinh, 49 tuổi, quê Bình Phước (Đồng Nai mới), được biết đến từ vai Bân trong phim điện ảnh gây tiếng vang Mùa len trâu vào năm 2004. Bốn năm sau, chị tiếp tục ghi dấu ấn với vai Vân trong Rừng đen. Kiều Trinh từng tham gia nhiều phim truyền hình như: Ngõ vắng, Gia tài bác sĩ, Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời Nam.

Kiều Trinh trong phim "Mùa len trâu" Trích Kiều Trinh trong vai Bân phim "Mùa len trâu" phát hành năm 2004. Phim dựa trên tác phẩm "Hương rừng Cà Mau" của nhà văn Sơn Nam, do Nguyễn Võ Nghiêm Minh đạo diễn. Video: YouTube Phim hay điện ảnh

Hoàng Dung