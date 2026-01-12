Diễn viên Kiều Minh Tuấn nghẹn giọng tưởng nhớ cha trong buổi công chiếu phim "Con kể ba nghe" anh đóng chính, chiều 12/1.

Kiều Minh Tuấn khóc khi ra mắt phim về tình cha Kiều Minh Tuấn kìm nén xúc động khi nhắc đến cha trong buổi ra mắt dự án mới. Video: Mai Nhật

Giao lưu với truyền thông sau suất chiếu sớm tại TP HCM, diễn viên cho biết điều tiếc nuối nhất với anh là không có nhiều kỷ niệm về cha. Ông qua đời lúc Kiều Minh Tuấn còn nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi mất mát. Diễn viên chỉ nhớ về những ngày mẹ gượng dậy, một mình nuôi dạy ba con. "Ký ức tôi về cha quá ít, do đó khi nhập vai, tôi chỉ có thể lấy chất liệu bằng việc quan sát thầy, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh", anh cho biết.

Kiều Minh Tuấn nỗ lực hoàn thành vai diễn như một món quà gửi tặng người cha quá cố. Trong phim, anh vào vai ông Thái - người cha đơn thân, mưu sinh bằng nghề xiếc, vụng về trong cách thể hiện tình cảm với con trai (Hạo Khang).

Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ độ cao để tập xiếc thăng bằng trên dây. Ảnh: Lương Vy

Vài tháng trước khi phim bấm máy, Kiều Minh Tuấn chạm mốc 85 kg. Anh được đạo diễn đề nghị giảm cân, có thân hình săn chắc của một nghệ sĩ xiếc dây. Mỗi ngày, diễn viên đến phòng gym hai lần, thực hiện các bài tập với tạ, dây cáp, kết hợp chạy bộ. Kiều Minh Tuấn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống khoa học với sự giám sát của chuyên gia thể hình, sức khỏe. May mắn, anh có nền tảng thể lực tốt nhờ từng tập tạ nên dần thích nghi với giáo án.

Ngoài tập gym, mỗi ngày anh được huấn luyện các kỹ năng diễn xiếc như đi thăng bằng trên dây, tạo dáng bập bênh, ngậm dầu phun lửa. Anh tự đảm nhận các cảnh đi dây ở độ cao 8-10 m, không sử dụng diễn viên đóng thế hay phụ thuộc vào kỹ xảo.

Trailer "Con kể ba nghe" Trailer phim "Con kể ba nghe". Video: Đoàn phim cung cấp

Kiều Minh Tuấn, 38 tuổi, quê tại Vũng Tàu (cũ), có vai diễn đầu trong Bụi đời Chợ Lớn. Sau đó, anh gây chú ý khi đóng Scandal: Hào quang trở lại (2014). Em chưa 18 (2017) - vai chính đầu tay của Kiều Minh Tuấn trên màn ảnh rộng - từng là phim Việt ăn khách nhất mọi thời với doanh thu 171 tỷ đồng, giúp anh trở thành ngôi sao. Diễn viên tiếp tục gây chú ý với các phim Tiệc trăng máu (2020) - doanh thu 175 tỷ đồng, Chìa khóa trăm tỷ (2022) - 68 tỷ đồng. Ngoài đóng phim, anh còn tham gia show thực tế, như 2 ngày 1 đêm.

Con kể ba nghe xoay quanh cha con ông Thái và bé Minh. Vợ qua đời sau một tai nạn trong rạp xiếc, ông một mình nuôi con. Chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, Minh buồn bã, hay phản ứng thái quá. Mải đi làm kiếm tiền, người cha không biết con dần rơi vào trầm cảm. Mâu thuẫn dần tạo khoảng cách vô hình giữa hai cha con, khiến mọi kết nối của họ biến mất.

Phim là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, do Trần Thanh Huy (phim Ròm) làm giám đốc sáng tạo. Tác phẩm còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, ca sĩ Phương Thanh, Lê Lộc, Quốc Khánh, Mai Cát Vi, ra mắt giữa tháng 1.

Mai Nhật